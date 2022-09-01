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無煙電烤盤「開冷氣也能吃」　折疊爐一人宅家過節剛剛好

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▲中秋室內電烤爐。（圖／台隆手創館提供）

▲中秋室內烤肉，選台電烤爐最方便。（圖／台隆手創館提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

中秋即將來臨，想烤肉的心情也隱隱作動，然而想簡單過節不想大費周章，外出烤肉又怕天氣太熱影響氣氛，許多民眾都選擇在家烤肉，近期市面上也推出針對不同族群需求的電烤盤商品，包括有抽吸油煙、摺疊收納或是2種不同溫度的相關商品，讓獨居或租屋族，或是不喜油煙的人能開心過中秋。

▲中秋室內電烤爐。（圖／台隆手創館提供）

▲sOlac多功能無煙烤盤，售價3,680元，台隆手創館特價3,280元，再加贈6吋無線循環扇。

sOlac多功能無煙烤盤，售價3,680元

sOlac多功能無煙烤盤採循環抽風設計，標榜能快速抽吸油煙，挺適合想宅家烤肉吹冷氣，又不想在室內煙霧瀰漫、滿身燒烤味的消費者，但此類型商品畢竟不像專業抽風機，需搭配玻璃蓋才能有最好效果，且建議仍要開小窗排出部分室內油煙，透明玻璃設計適合悶烤海鮮類，也避免濺油燙燒，但口感就會少了烤味，使用者可自行斟酌。

▲中秋室內電烤爐。（圖／台隆手創館提供）

TwinChef 雙廚折疊爐，售價4,280元

TwinChef 雙廚折疊爐結合黑晶爐與電烤盤，採用獨立溫控設計，可邊煮鍋邊烤肉，達到火烤兩吃的效果，標榜採用垂直減煙風幕，油煙較少，折疊設計好收納，只是尺寸有限，一人燒肉較為適合，租屋族也能在日常使用。

▲中秋室內電烤爐。（圖／台隆手創館提供）

IRIS左右溫控電烤盤，售價4,999元

IRIS左右溫控電烤盤擁有52Ｘ31公分的大尺寸，可滿足3至4人家族使用，此外左右溫度可獨立調節，所以兩邊可製作不同料理，也可一邊保溫、一邊料理。附有平面大烤盤，章魚燒與平面兩用烤盤，使用方式更多元。

▲中秋室內電烤爐。（圖／台隆手創館提供）

▲中秋室內電烤爐。（圖／台隆手創館提供）

▲IRIS左右溫控電烤盤，售價4,999元，台隆手創館特價4,599元。

YAMAZEN深型電烤盤，售價2,880元

採用4.5公分深烤盤設計，不但可以煎烤，也能煮約3公升容量的火鍋料理，算是一機三用，深烤盤設計也能擋住部分油濺，2.5公尺長的電源線，在位置擺放更不受限制，搭配獨創陶瓷塗層加熱版，號稱可快速加熱且受熱均勻。

▲中秋室內電烤爐。（圖／台隆手創館提供）

▲中秋室內電烤爐。（圖／台隆手創館提供）

►日本超人氣BRUNO多功能電烤盤（4色可選） 激殺價$3290

關鍵字：

中秋烤肉, 市內烤肉, 電烤爐, 電烤盤

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