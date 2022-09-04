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西班牙王后親民穿搭更厲害　7套造型不輸凱特，同款最便宜只要300元

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

英國皇室因為媒體聲量最高，因此每每提到有關於皇室們的穿搭，大家總會直接聯想到黛安娜王妃、凱特王妃、伊麗莎白女王等代表人物，其中又以Kate Middleton的親民形象最得人心。

其實，平價穿搭示範不只有凱特王妃可以參考，西班牙王后萊蒂西亞（Queen Letizia）也是箇中高手！

西班牙王后Letizia平價高衣Q

芭比粉印花洋裝

芭比粉色成為2022年度大色，Queen Letizia前一陣子與家人一同到西班牙離島馬卡略愜意渡假，身上的印花洋裝來自Zara，小洋裝的短剪裁展現青春氣息、與女兒們站在一起宛如姊妹一般。同色系的草編楔型鞋則來自西班牙的鞋履品牌Clooui，售價為129歐元（約NT$3,930）。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

腰間鏤空黑色印花長洋裝

再加入西班牙皇室之前，Queen Letizia曾為記者、主播，將嚴以律己的生活態度延續至皇室生活，可從Queen Letizia緊實的體態略知一二。身上的黑色印花洋裝來自Mango，腰間鏤空＋綁繩設計突顯拉丁美人的魅力；腳上的夾角皮革涼鞋出自Jack Rogers，並重複拿出與前一套所搭配的Feel Mallorca手拿包。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平口印花洋裝

因為準備要接待貴賓，相較前兩套的渡假風格，Queen Letizia選擇了微正式的露肩洋裝、出自西班牙輕奢品牌Charo Ruiz，大膽的橘色水果圖樣，呼應當地的熱帶風情。

 
 
 
 
 
 
 

 

白襯衫＋條紋短褲

協同家人一起逛逛當地市集，Queen Letizia換以行動方便的褲裝造型，穿不膩的白襯衫，Queen Letizia選擇搭配一件帶有海島風情的淡藍色條紋短褲，沒說你一定猜不到，這一件Pimkie短褲只要10歐元（約NT$304）！

時髦電影首映會禮服

紅毯禮服一定要花大把銀子嗎？不知道從何找起高CP的平價禮服，那就務必要鎖定Queen Letizia的服裝選擇！一襲削尖黑色洋裝，其實是來自H&M的姐妹品牌& Other Stories，質感關鍵在於洋裝細閃的緞面光澤，官網標價為119歐元（約NT$3,625）。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

仙女澎澎袖洋裝

再一個H&M的姐妹品牌，也是終於登陸台灣的COS！氣質滿點的奶油白色，雖說是one piece洋裝卻有滿滿的設計細節，像是腰間的立體褶皺、修飾臀線的A字裙線條以及遮手臂蝴蝶袖的澎澎袖，完美襯托出Queen Letizia的知性氣質。

氣質點點洋裝

貴為西班牙王后，Queen Letizia不吝大方支持本國設計師的服裝，一身氣質的點點洋裝來自小眾品牌Laura Bernal。領口有著西外的劍領設計，腰間的束帶打造長腿好比例，配上一雙米白配色的草編鞋，不論是要去約會抑或是微正式聚餐場合都相當適宜。

平價王妃不只有凱特！西班牙王后Letizia親民穿搭更厲害，7套私服＋晚宴造型、同款最便宜只要NT300

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 西班牙王后, Queen Letizia

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