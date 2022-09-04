專櫃「持久型粉底液」10款推薦！控油抗汗、高遮瑕　打造奶油光潤肌

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

炎炎夏日最容易爆汗又爆油，強調「持久型」的底妝成為彩妝控夏日必備，這次就為大家整理出經典款持妝粉底，加強控油、抗汗、耐磨擦，尤其適合油肌與混合肌！

夏天持久型粉底液推薦

蘭蔻零粉感超持久粉底SPF38／PA+++

零粉感超持久粉底以超強持妝效果及輕盈舒適的水潤質地，贏得不少彩妝迷的心，更擁有「最水潤的持久粉底」美稱。

零粉感超持久粉底首創「靠光遮瑕」，透過珍珠光感粒子帶來加倍光線折射，結合輕盈細緻的超微粒粉體完美遮瑕，顛覆持久型粉底液易有的厚重感。此外，超微粒粉體一抹上肌膚能立刻形成高結構力的「氣凝鎖水網」，降低水分揮發速度，讓妝感保持水潤。在持妝之餘，還能夠在炎夏中完美抗汗、控油、更服貼。

同場加映：全民真愛零粉感不脫妝組

為了讓更多人感受這款粉底的威力，蘭蔻零粉感超持久粉底2022年推出「全民真愛零粉感不脫妝組」。

2022/9/1起凡購買蘭蔻零粉感超持久粉底，即贈萌度爆棚的「全民真愛零粉感不脫妝組」，內含「小黑瓶」超未來肌因賦活露5ml、法國訂製迷你粉底刷、日本製鑽石粉撲。

超級豪華的雙工具組合，就算手殘也能輕鬆打造出宛如畫報般精緻完美底妝，高溫出遊也不怕，徹底脫離爆汗、出油、土石流底妝危機。還附上超可愛的五字上妝秘訣「刷刷逆撲撲」，零技巧畫出持久底妝。

刷刷：以粉底刷（用指腹也可以）大面積沾取零粉感，均勻塗抹於肌膚與毛孔開口，逆向由上而下輕刷額頭與鼻樑、45度角由下而上斜刷兩頰與鼻翼

逆：輕拍彈壓的方向，需與毛孔的開口方向「相反」，由上而下輕拍彈壓額頭與鼻樑、由下而上輕拍彈壓臉頰與鼻翼。

撲撲：跟著Step 2的方向，搭配沾濕後擰乾的鑽石粉撲，由上而下輕拍彈壓額頭與鼻樑、由下而上輕拍彈壓臉頰與鼻翼、鼻翼兩側毛孔明顯的地方用畫圓的方式用粉底液填補，就能讓完妝後底妝妝效超服貼。

Giorgio Armani超持妝絲絨水慕斯粉底

Giorgio Armani 2017年推出完美絲絨水慕斯粉底（Power Fabric），輕盈服貼的粉體質地打造出絕美持久絲絨妝感，成為Giorgio Armani最熱賣的粉底，2022年再升級成「超持妝絲絨水慕斯粉底Power Fabric+」。

粉底以水慕斯的絲絨質地完美服貼臉部輪廓，捕捉每道光線，以偏光遮瑕，隱形毛孔與斑點，隨著帶妝時間越長，絲絨奶油光越是精緻，實現長達24小時的零時差底妝。靠的就是「超時持妝科技」能在肌膚即使出油後不暗沉，不溶妝，轉變更迷人的高級奶油光。成份中並添加「超輕潤精華油」使質地更滑順服貼，絲滑的延展於每寸肌膚上，高保濕度能有效隱形紋理、減少乾紋，宛如為肌膚披上高級訂製雲絲絨華服，舒適透氣零浮粉。

YSL恆久完美無瑕持妝粉底

YSL在2017年推出恆久完美無瑕粉底，除了符合底妝最基本的完美遮瑕外，更有別大多數持久型粉底液有的厚重，不僅創新零粉感零妝感，還能兼顧控油，2022年這罐粉底再升級成YSL恆久完美無瑕持妝粉底，強調持妝力更優秀。

粉體中擁有奈米吸油微粒與玻尿酸補水分子，以「持妝鎖水科技」織成持妝鎖水膜，針對出油處吸附皮脂、乾性肌則能補水保濕，幫助油水平衡。外部更能防水抗汗不沾染，幫助妝容維持24小時持妝。搭配輕盈遮瑕粒子修飾黑眼圈等色素不均，並同時具有以光折射的特性、針對毛孔凹凸完美遮瑕。最後還有植萃保養精華，使妝感呈現細緻的奢裸霧光。

雅詩蘭黛粉持久完美持妝粉底SPF10／PA++

提到持久型粉底，就不能不提雅詩蘭黛在1997年推出的Double Wear粉持久完美持妝粉底。訴求全球第一支持妝24小時的這支粉底，果然因為極佳的長效控油持妝效果、高遮瑕粉體與豐富色選而大受歡迎，成為許多油肌夏天命定的粉底液。

除了持妝，清爽透氣的超微柔焦隱型粉體更能有效遮瑕，同時又不會讓肌膚趕到厚重黏膩，裡頭還有不易堵塞毛孔的升級控油成份，同時添加高效濕潤因子，直接從空氣中吸收水分補充保持肌膚自然水分平衡，妝效更加完美均勻。

植村秀無極限超時輕粉底SPF24／PA+++

植村秀2019推出這罐「小方塊粉底」後就大受歡迎，最特別的就是使用了「智慧持妝粉體」，能將色調完美定住於膚表，海綿般的粉體可吸收皮脂和汗水，即使在亞洲潮濕氣候下仍能保持完美無瑕的清新妝容。粉體外更覆上超薄定妝膜，可如同一道網般地鎖住粉底，使肌膚保持清新，並協助底妝更持久。

為了實現完美遮瑕卻又輕透地妝感，植村秀還研發出全新超透氣科技，流動性高液態粉體在碰到肌膚的瞬間，轉為超薄又乾爽的薄紗質地，讓上妝後的肌膚觸感更舒適。

DIOR超完美持久粉底液

DIOR 2007年推出「迪奧超完美持久底妝系列」，2022再全面升級，革新成份能幫助肌膚對抗高溫、濕氣、壓力與疲憊，由於粉底還分成柔光與柔霧兩種妝效，其中的柔霧光底妝更強打不易沾染、戴口罩也適合。

此外，DIOR也在粉底全新注入「鳶尾花萃」成為花植成份核心，高達兩倍濃度的珍稀花植萃取，讓肌膚能在最佳的保養呵護狀態之下，綻放最完美的無瑕妝效。

超完美持久柔霧粉底液

富含超持妝玫瑰果精萃，一抹於肌膚形成隱形防護網，保護肌膚不受外在因子侵襲。同時富含「完美柔霧光粒子」能有效抑制油光，以及「透亮粒子」能修飾瑕疵、勻亮膚色，一抹綻放如絲絨般的精緻柔霧光澤。

迪奧超完美持久柔光粉底液

全新添加「朱槿花萃」，能提升肌膚光澤度，長時間帶妝肌膚依舊明亮。另添加保濕因子，還有三色堇精萃與維他命E等保養成份，搭配「完美光采粒子」，能隨著環境光線展現不同光感，打造奶油光潤肌。

資生堂超進化持久粉底SPF 35/PA++++

資生堂2019年推出超進化底妝系列，主打資生堂實驗室開發的動態煥新科技（ActiveForce™ Technology），包括能遇水結合成防護膜，抵抗熱與濕，還有「時間調控粉末」依膚況調節光線反射，預防出油、暗沉，搭配「完美貼合凝膠」依表情紋路重新排列，防止底妝龜裂、堆積，讓底妝一整天都能維持在剛完妝的完美狀態。

超進化持久粉底更強調長達24小時持妝服貼，並以水份感應聚合物與玻尿酸打造雙重保濕，內含野百里香萃取精華，舒適透氣具保護、妝感更清新。

M.A.C粉持色36H防水抗汗粉底液

隸屬M.A.C超持妝系列的粉持色36H防水抗汗粉底液，主打史上最長36H持妝。內含專利的「智慧親膚控油粉體」與無油保濕柔滑質地，柔焦、控油一步到位，讓細紋與毛孔瞬間隱形，搭配強力吸油配方，就算是中東油田也能清爽不崩壞。

同時粉底還有長效持妝薄膜科技，接觸肌膚瞬間形成隔離薄膜，阻隔汗水之餘更能抵擋最難搞的外力摩擦，不管是手機螢幕、衣領、口罩摩擦都不怕留下粉痕。

Bobbi Brown持久無痕輕感粉底

持久無痕輕感粉底主打柔霧妝感，粉底輕盈好延展，可重複堆疊霧化，帶來16小時的長效控油持久，底妝一整天也不浮粉、暗沉。最重要的就是以獨家智慧油水平衡科技，自動偵測出乾區提供保濕補水、T字完美控油，號稱是最適合混合肌的粉底液。

成份中包含深海巨藻成份抑制多餘油脂並舒緩肌膚。但也搭配甘油、乳木果油、天然植物萃取等提供足夠保濕。並採用天然礦物粉末，幫助平滑肌膚紋理，打造自然柔霧的底妝妝效。

MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕持久粉底液

2008年，MAKE UP FOR EVER推出UHD超進化無瑕粉底液一直是許多彩妝師及彩妝控的愛用品。2022升級成「HD SKIN 粉無痕持久粉底液」，主打更遮瑕、更服貼、更持久。

HD SKIN 粉無痕持久粉底液使用獨創的MICRO-SKIN SYSTEM「微網貼膚系統」，除了以雙效粉體柔焦修正肌膚瑕疵，更擁有「微網律動結構」。試想著我們的每一個表情變化都會牽動肌膚，如果表情豐富，粉底就容易卡在法令紋、抬頭紋等處，而智慧型微網律動結構就是要讓臉上的粉底液可隨著表情移動，因此不怕脫妝、龜裂，達到長效持妝的效果。

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