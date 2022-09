專櫃「持久型粉底液」10款推薦！控油抗汗、高遮瑕　打造奶油光潤肌

Text/Marie Claire美麗佳人 Photo/Marie Claire美麗佳人

炎炎夏日最容易爆汗又爆油,強調「持久型」的底妝成為彩妝控夏日必備,這次就為大家整理出經典款持妝粉底,加強控油、抗汗、耐磨擦,尤其適合油肌與混合肌!

夏天持久型粉底液推薦

蘭蔻零粉感超持久粉底SPF38/PA+++

零粉感超持久粉底以超強持妝效果及輕盈舒適的水潤質地,贏得不少彩妝迷的心,更擁有「最水潤的持久粉底」美稱。

零粉感超持久粉底首創「靠光遮瑕」,透過珍珠光感粒子帶來加倍光線折射,結合輕盈細緻的超微粒粉體完美遮瑕,顛覆持久型粉底液易有的厚重感。此外,超微粒粉體一抹上肌膚能立刻形成高結構力的「氣凝鎖水網」,降低水分揮發速度,讓妝感保持水潤。在持妝之餘,還能夠在炎夏中完美抗汗、控油、更服貼。

同場加映:全民真愛零粉感不脫妝組

為了讓更多人感受這款粉底的威力,蘭蔻零粉感超持久粉底2022年推出「全民真愛零粉感不脫妝組」。

2022/9/1起凡購買蘭蔻零粉感超持久粉底,即贈萌度爆棚的「全民真愛零粉感不脫妝組」,內含「小黑瓶」超未來肌因賦活露5ml、法國訂製迷你粉底刷、日本製鑽石粉撲。

超級豪華的雙工具組合,就算手殘也能輕鬆打造出宛如畫報般精緻完美底妝,高溫出遊也不怕,徹底脫離爆汗、出油、土石流底妝危機。還附上超可愛的五字上妝秘訣「刷刷逆撲撲」,零技巧畫出持久底妝。

刷刷:以粉底刷(用指腹也可以)大面積沾取零粉感,均勻塗抹於肌膚與毛孔開口,逆向由上而下輕刷額頭與鼻樑、45度角由下而上斜刷兩頰與鼻翼

逆:輕拍彈壓的方向,需與毛孔的開口方向「相反」,由上而下輕拍彈壓額頭與鼻樑、由下而上輕拍彈壓臉頰與鼻翼。

撲撲:跟著Step 2的方向,搭配沾濕後擰乾的鑽石粉撲,由上而下輕拍彈壓額頭與鼻樑、由下而上輕拍彈壓臉頰與鼻翼、鼻翼兩側毛孔明顯的地方用畫圓的方式用粉底液填補,就能讓完妝後底妝妝效超服貼。

Giorgio Armani超持妝絲絨水慕斯粉底

Giorgio Armani 2017年推出完美絲絨水慕斯粉底(Power Fabric),輕盈服貼的粉體質地打造出絕美持久絲絨妝感,成為Giorgio Armani最熱賣的粉底,2022年再升級成「超持妝絲絨水慕斯粉底Power Fabric+」。

粉底以水慕斯的絲絨質地完美服貼臉部輪廓,捕捉每道光線,以偏光遮瑕,隱形毛孔與斑點,隨著帶妝時間越長,絲絨奶油光越是精緻,實現長達24小時的零時差底妝。靠的就是「超時持妝科技」能在肌膚即使出油後不暗沉,不溶妝,轉變更迷人的高級奶油光。成份中並添加「超輕潤精華油」使質地更滑順服貼,絲滑的延展於每寸肌膚上,高保濕度能有效隱形紋理、減少乾紋,宛如為肌膚披上高級訂製雲絲絨華服,舒適透氣零浮粉。

YSL恆久完美無瑕持妝粉底

YSL在2017年推出恆久完美無瑕粉底,除了符合底妝最基本的完美遮瑕外,更有別大多數持久型粉底液有的厚重,不僅創新零粉感零妝感,還能兼顧控油,2022年這罐粉底再升級成YSL恆久完美無瑕持妝粉底,強調持妝力更優秀。

粉體中擁有奈米吸油微粒與玻尿酸補水分子,以「持妝鎖水科技」織成持妝鎖水膜,針對出油處吸附皮脂、乾性肌則能補水保濕,幫助油水平衡。外部更能防水抗汗不沾染,幫助妝容維持24小時持妝。搭配輕盈遮瑕粒子修飾黑眼圈等色素不均,並同時具有以光折射的特性、針對毛孔凹凸完美遮瑕。最後還有植萃保養精華,使妝感呈現細緻的奢裸霧光。

雅詩蘭黛粉持久完美持妝粉底SPF10/PA++

提到持久型粉底,就不能不提雅詩蘭黛在1997年推出的Double Wear粉持久完美持妝粉底。訴求全球第一支持妝24小時的這支粉底,果然因為極佳的長效控油持妝效果、高遮瑕粉體與豐富色選而大受歡迎,成為許多油肌夏天命定的粉底液。

除了持妝,清爽透氣的超微柔焦隱型粉體更能有效遮瑕,同時又不會讓肌膚趕到厚重黏膩,裡頭還有不易堵塞毛孔的升級控油成份,同時添加高效濕潤因子,直接從空氣中吸收水分補充保持肌膚自然水分平衡,妝效更加完美均勻。

植村秀無極限超時輕粉底SPF24/PA+++

植村秀2019推出這罐「小方塊粉底」後就大受歡迎,最特別的就是使用了「智慧持妝粉體」,能將色調完美定住於膚表,海綿般的粉體可吸收皮脂和汗水,即使在亞洲潮濕氣候下仍能保持完美無瑕的清新妝容。粉體外更覆上超薄定妝膜,可如同一道網般地鎖住粉底,使肌膚保持清新,並協助底妝更持久。

為了實現完美遮瑕卻又輕透地妝感,植村秀還研發出全新超透氣科技,流動性高液態粉體在碰到肌膚的瞬間,轉為超薄又乾爽的薄紗質地,讓上妝後的肌膚觸感更舒適。

DIOR超完美持久粉底液

DIOR 2007年推出「迪奧超完美持久底妝系列」,2022再全面升級,革新成份能幫助肌膚對抗高溫、濕氣、壓力與疲憊,由於粉底還分成柔光與柔霧兩種妝效,其中的柔霧光底妝更強打不易沾染、戴口罩也適合。

此外,DIOR也在粉底全新注入「鳶尾花萃」成為花植成份核心,高達兩倍濃度的珍稀花植萃取,讓肌膚能在最佳的保養呵護狀態之下,綻放最完美的無瑕妝效。

超完美持久柔霧粉底液

富含超持妝玫瑰果精萃,一抹於肌膚形成隱形防護網,保護肌膚不受外在因子侵襲。同時富含「完美柔霧光粒子」能有效抑制油光,以及「透亮粒子」能修飾瑕疵、勻亮膚色,一抹綻放如絲絨般的精緻柔霧光澤。

迪奧超完美持久柔光粉底液

全新添加「朱槿花萃」,能提升肌膚光澤度,長時間帶妝肌膚依舊明亮。另添加保濕因子,還有三色堇精萃與維他命E等保養成份,搭配「完美光采粒子」,能隨著環境光線展現不同光感,打造奶油光潤肌。

資生堂超進化持久粉底SPF 35/PA++++

資生堂2019年推出超進化底妝系列,主打資生堂實驗室開發的動態煥新科技(ActiveForce™ Technology),包括能遇水結合成防護膜,抵抗熱與濕,還有「時間調控粉末」依膚況調節光線反射,預防出油、暗沉,搭配「完美貼合凝膠」依表情紋路重新排列,防止底妝龜裂、堆積,讓底妝一整天都能維持在剛完妝的完美狀態。

超進化持久粉底更強調長達24小時持妝服貼,並以水份感應聚合物與玻尿酸打造雙重保濕,內含野百里香萃取精華,舒適透氣具保護、妝感更清新。

M.A.C粉持色36H防水抗汗粉底液

隸屬M.A.C超持妝系列的粉持色36H防水抗汗粉底液,主打史上最長36H持妝。內含專利的「智慧親膚控油粉體」與無油保濕柔滑質地,柔焦、控油一步到位,讓細紋與毛孔瞬間隱形,搭配強力吸油配方,就算是中東油田也能清爽不崩壞。

同時粉底還有長效持妝薄膜科技,接觸肌膚瞬間形成隔離薄膜,阻隔汗水之餘更能抵擋最難搞的外力摩擦,不管是手機螢幕、衣領、口罩摩擦都不怕留下粉痕。

Bobbi Brown持久無痕輕感粉底

持久無痕輕感粉底主打柔霧妝感,粉底輕盈好延展,可重複堆疊霧化,帶來16小時的長效控油持久,底妝一整天也不浮粉、暗沉。最重要的就是以獨家智慧油水平衡科技,自動偵測出乾區提供保濕補水、T字完美控油,號稱是最適合混合肌的粉底液。

成份中包含深海巨藻成份抑制多餘油脂並舒緩肌膚。但也搭配甘油、乳木果油、天然植物萃取等提供足夠保濕。並採用天然礦物粉末,幫助平滑肌膚紋理,打造自然柔霧的底妝妝效。

MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕持久粉底液

2008年,MAKE UP FOR EVER推出UHD超進化無瑕粉底液一直是許多彩妝師及彩妝控的愛用品。2022升級成「HD SKIN 粉無痕持久粉底液」,主打更遮瑕、更服貼、更持久。

HD SKIN 粉無痕持久粉底液使用獨創的MICRO-SKIN SYSTEM「微網貼膚系統」,除了以雙效粉體柔焦修正肌膚瑕疵,更擁有「微網律動結構」。試想著我們的每一個表情變化都會牽動肌膚,如果表情豐富,粉底就容易卡在法令紋、抬頭紋等處,而智慧型微網律動結構就是要讓臉上的粉底液可隨著表情移動,因此不怕脫妝、龜裂,達到長效持妝的效果。

【本文出處,更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站;《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權,請勿轉載!】

延伸閱讀:

● 夏天出門就崩妝?粉底選錯比素顏還可怕!專業彩妝師授「命定粉底」挑選3秘訣,連遮瑕、持久不脫妝技巧都無私公開

● 爆熱爆汗戴口罩都不怕! 底妝界黑馬高材生 !日本銷售排行大贏家:「牛奶粉底」夢幻妝前乳+定格噴霧EX,一日妝感13小時實測超震驚!