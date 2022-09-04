fb ig video ETtoday search mobile

張員瑛「崔弟瀏海」引韓網熱議　中分＋額前碎髮反應兩極：很奇怪

>

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

近期韓國女團IVE以新歌《After Like》回歸活動中，其中成員張員瑛近期的瀏海造型引起網友討論，中分加上額前的碎髮，就像是胎毛瀏海進階版！

IVE 《After Like》

IVE在2021年出道，以怪物新人之姿拿下多個獎項，不只出道曲《ELEVEN》MV釋出5天內便達到三千萬觀看，專輯銷售首週也突破15萬張。這次以帶有一點復古風格的新曲《After Like》回歸。

張員瑛

而其中的成員張員瑛，2004年出生的她是團體中的忙內，與安兪真一同於限定團體I*ZONE出道，173公分的大長腿和精緻如娃娃般的五官，不僅深受粉絲喜愛，也獲得時尚、美妝品牌的青睞。

崔弟瀏海Tweety Bang

張員瑛的造型一直都是以中分、旁分的長髮為主，近期回歸的舞台上以新穎髮型現身，引起網友一陣討論。中分的長髮中，在額頭髮際線的地方抓出極少部分髮絲剪短，有時候還會有一點捲度，營造有點類似過去相當流行的胎毛瀏海的感覺，不同的是過去胎毛瀏海多剪在側邊，第一次看到正中央出現的胎毛瀏海讓大家覺得非常新鮮。

正當大家以胎毛瀏海2.0來形容這個髮型，張員瑛自己說了，這款髮型是「崔弟瀏海Tweety Bang」，也在IG上發表貼文表是：「Say hello to my new "Tweety-Bang"」你想的沒錯，就是經典卡通《樂一通Looney Tunes》裡那隻黃色的金絲雀，為了怕有年輕的讀者不知道，我們特別放一下崔弟的照片。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

除了崔弟之外，也有網友表示很像《小魔女Do Re Mi》裡面的小桃子，這邊我們再上一張照片。

碎碎的髮絲讓人想起小嬰兒剛長頭髮時的模樣，不管是崔弟頭上的三根毛或小桃子的圓弧短瀏海，都是相當可愛的象徵啊。不過有人認為這個髮型很可愛、很像寶寶，但也有網友對這個髮型不太領情，直言「很奇怪」、「我不太確定瀏海本身好不好看」。

其實以髮型上來說，這種又窄又短的瀏海可以模糊臉型的界線，加上兩邊的長髮能起一定的修飾作用，流行不就是這樣嗎？一開始大家看了可能不太習慣，但或許過不久之後大家就會開始好奇怎麼剪了呢！

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

2022燙髮推薦：人氣韓系水波果凍燙，彈力十足的平行波紋超顯臉小！

● 瀏海這樣剪最年輕！跟著太妍、秀智的Full Bang，讓你一秒回到18歲！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, IVE, 張員瑛, 崔弟瀏海, Tweety Bang, 胎毛瀏海

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

侯佩岑美貌進化！「公主頭紅唇造型」好驚艷，網讚：根本章子怡

侯佩岑美貌進化！「公主頭紅唇造型」好驚艷，網讚：根本章子怡

2022下半年事業、財運爆棚4大星座，雙魚把握運氣更上一層樓

2022下半年事業、財運爆棚4大星座，雙魚把握運氣更上一層樓

「莫名其妙心動」星座Top 3！　第一名不看條件，感覺對了馬上淪陷

「莫名其妙心動」星座Top 3！　第一名不看條件，感覺對了馬上淪陷

「不要為無意義的事情內疚」　5個念頭讓你放過自己 老是排便不順？營養師教「順暢6招」防便秘　黑咖啡竟也有用 中秋將至！營養師：柚子營養成分高，提醒「3類人」要少吃 丟掉衣櫃裡5種單品　外在質感馬上升級一倍 「說話讓人舒服」是一種魅力　5個小技巧GET大人的說話之道 周杰倫畫作前秀14萬新錶　網友讚帥喊他「藝術倫」 最受男人寵愛的三大星座女！TOP 1簡直就是被捧在手心的女王

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面