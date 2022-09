張員瑛「崔弟瀏海」引韓網熱議　中分＋額前碎髮反應兩極：很奇怪

Text/Marie Claire美麗佳人 Photo/Marie Claire美麗佳人

近期韓國女團IVE以新歌《After Like》回歸活動中,其中成員張員瑛近期的瀏海造型引起網友討論,中分加上額前的碎髮,就像是胎毛瀏海進階版!

IVE 《After Like》

IVE在2021年出道,以怪物新人之姿拿下多個獎項,不只出道曲《ELEVEN》MV釋出5天內便達到三千萬觀看,專輯銷售首週也突破15萬張。這次以帶有一點復古風格的新曲《After Like》回歸。

張員瑛

而其中的成員張員瑛,2004年出生的她是團體中的忙內,與安兪真一同於限定團體I*ZONE出道,173公分的大長腿和精緻如娃娃般的五官,不僅深受粉絲喜愛,也獲得時尚、美妝品牌的青睞。

崔弟瀏海Tweety Bang

張員瑛的造型一直都是以中分、旁分的長髮為主,近期回歸的舞台上以新穎髮型現身,引起網友一陣討論。中分的長髮中,在額頭髮際線的地方抓出極少部分髮絲剪短,有時候還會有一點捲度,營造有點類似過去相當流行的胎毛瀏海的感覺,不同的是過去胎毛瀏海多剪在側邊,第一次看到正中央出現的胎毛瀏海讓大家覺得非常新鮮。

正當大家以胎毛瀏海2.0來形容這個髮型,張員瑛自己說了,這款髮型是「崔弟瀏海Tweety Bang」,也在IG上發表貼文表是:「Say hello to my new "Tweety-Bang"」你想的沒錯,就是經典卡通《樂一通Looney Tunes》裡那隻黃色的金絲雀,為了怕有年輕的讀者不知道,我們特別放一下崔弟的照片。

除了崔弟之外,也有網友表示很像《小魔女Do Re Mi》裡面的小桃子,這邊我們再上一張照片。

碎碎的髮絲讓人想起小嬰兒剛長頭髮時的模樣,不管是崔弟頭上的三根毛或小桃子的圓弧短瀏海,都是相當可愛的象徵啊。不過有人認為這個髮型很可愛、很像寶寶,但也有網友對這個髮型不太領情,直言「很奇怪」、「我不太確定瀏海本身好不好看」。

其實以髮型上來說,這種又窄又短的瀏海可以模糊臉型的界線,加上兩邊的長髮能起一定的修飾作用,流行不就是這樣嗎?一開始大家看了可能不太習慣,但或許過不久之後大家就會開始好奇怎麼剪了呢!

