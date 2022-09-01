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風靡紅毯的VALENTINO芭比粉　安海瑟薇、Jessica踩恨天高依舊超甜美

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

一場時裝秀有可能只用一種顏色完成整個系列嗎？Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli在今年三月的PP Pink發表會告訴你：「可以的！」鋪天蓋地的桃色佈置背景，延續到模特兒身上的衣服、配件和包包，monochrome巧思讓人更加專注於之中的細節。

高調又顯好氣色的Valentino芭比粉色，遂成為女星們走上各大紅毯典禮的搶鏡造型配色，2022秋冬不可或缺的Valentino桃粉色終於也在台灣開賣了！

Valentino芭比粉必買理由

粉紅不是甜美的專利

將男女裝合併於同一場發表會，PP Pink共同展現了數十種不一樣的輪廓與個性。女生的禮服、裙裝不說，Pierpaolo Piccioli將芭比粉也運用在較為街頭感的寬鬆輪廓，讓印象中的甜美衝撞出有別以往的俐落與率性。

日常服的高訂精神

由於是秋冬系列，PP Pink不乏有針織毛衣、大衣等保暖單品，沉悶的冬衣在PP Pink的慫恿下不僅變得活潑，Pierpaolo Piccioli更以類高訂的手法再造日常服，像是手工縫製的粉色水晶毛衣、俏皮的領口線條，抑或是綴有蝴蝶結的大衣⋯⋯今年的冬天變得有趣許多！

名人演繹Valentino PP Pink推薦款

安海瑟薇Anne Hathaway＿Roman Stud包

小巧的Roman Stud鏈條包，安海瑟薇先前在Valentino高訂週上搭配的就是這一顆包包，鉚釘以及鏈條的電光粉色與芭比粉的皮革相搭在一起，既甜美又有一點科幻既視感。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

鄭秀妍Jessica＿Tan-Go厚底高跟鞋

《浪姐3》的最後大夥們齊穿上PP Pink，當中最多人穿上的就是Tan-Go跟鞋，15.5mm的恨天高高跟，小隻女一踩上也能享有高個女的新鮮空氣。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

路易斯漢米爾頓Lewis Hamilton＿One Stud低筒球鞋

市面上的純桃色球鞋還真的比較難遇到，F1賽車手Lewis Hamilton搶先穿上了PP Pink版本的One Stud低筒運動鞋，推薦女孩們開賣當天去搶購小碼尺寸。

 
 
 
 
 

 
 

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關鍵字：

美麗佳人, Valentino, Valentino PP, 浪姐3, Jessica, 安海瑟薇

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