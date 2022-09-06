徐若瑄新戲增胖8kg談姐弟戀　柯震東：「沒經歷過的話，不會長大」

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

徐若瑄、柯震東主演的電影《初戀慢半拍》，故事敘述在水族館工作的呆萌內向、草食性大男孩小洪（柯震東 飾）已經29歲，卻從未談過戀愛，好像跟魚兒們才能好好對話；直到一次意外的邂逅，遇見在感情中歷經滄桑的孤單女人樂樂（徐若瑄 飾），而讓兩人孤獨的心在台北夜裡展開浪漫的交集，共譜出一段彼此相倚的魔幻情愫。

這部愛情輕喜劇《初戀慢半拍》，是導演陳駿霖繼《一頁台北》、《明天記得愛上我》，睽違十年後的第三部長片電影，這期間多了父親身份的他，除了在片中展現一向獨有的輕淡調性黑色幽默和藍色憂傷，來闡述人物情感故事，也舉重若輕地以不同觀點探討姐弟戀和兩對母子艱難的親情關係。讓人得以跟著導演清新風格的畫面，和徐若瑄、柯震東各個角色喜怒哀樂的自然生動演出中，笑裡帶淚的即視感受到會發生在現實中你我這些平凡人身上的感情樣態，並觀看到劇中男女在不同年紀下，面對愛情和親情時的心態，而在輕鬆愉快的節奏裡，找到自己愛的方式。

愛情的發生，與年齡無關

迥然不同以往戲劇形象的徐若瑄，在電影中與本人反差很大的不只增重八公斤，更第一次為角色燙了頭捲髮，飾演瀟灑又具魅力的都會女子，對於片中許多角色都有各自身處的迷惘，她認為「不管是男人還女人都會在生命中經歷各種不同的階段歷程；只是我所扮演的樂樂，在年輕懵懂狀態下隻身在台北打拼，未婚生子又與男友分開，成了單親媽媽，多年情路坎坷，讓她處在不相信愛情的階段，在這時剛好出現一位無害又對愛很單純的男生在身邊關心、陪伴她。就這樣兩個孤獨的人、孤獨的心剛好遇見了彼此。」

徐若瑄直言樂樂一角跟自己很大的不同是「我會去規劃自己並設立目標，一直去學習新的事物、去看人生不一樣的風景；但樂樂是有一天過一天，沒什麼遠大抱負或理想，所以在這般寂寥的日子中，小洪就像一道暖光照進了她的世界。同時也帶給小洪一樣的感覺，有點互相取暖的概念，因而電影裡倆人在一起的劇情都是很溫暖的，讓兩個感情不成熟、不懂愛的人，在孤獨城市中交織出動人真摯的心情故事，看見愛情依然有最純真的樣貌。」

「關於愛情，外在年紀比較不是問題；心智年齡有沒有相仿匹配，心靈相通最重要。」

至於電影裡揪心的姐弟戀，除了讓徐若瑄因為戲裡年下男小洪為愛奮不顧身的真心，勾起自己亦曾為愛勇往直前的純粹，有種回到初戀的感覺。她也表述，片中樂樂不論在愛情或親情上，都在逃避人生課題，雖然被小洪真誠付出的愛所打動，但卻也不禁因為年紀差的關係，加上她有個27歲，和小洪差不多同齡的兒子偉傑（范少勳 飾），就會有所顧慮，覺得不被看好，想愛而不敢愛的複雜情緒，而糾結這段姐弟戀是否能開花結果。「這也是我心疼很多女性的地方，總是有許多姐姐們因為在乎年紀數字的關係，在要進入一段戀情前會想很多，而難以單純享受愛的美好。」她並從中覺得「關於愛情，外在年紀比較不是問題，是心智年齡有沒有相仿匹配，心靈相通最重要。」徐若瑄說，也是有些弟弟思維比較成熟、姐姐比較幼稚的情侶，兩人互補在一起就剛剛好，「愛情的發生，與年齡無關！」激勵世間男男女女們大方談情說愛。

真愛面前，女大男小的抉擇危機

柯震東對姐弟戀則表示「有種可愛帶點甜，又包含崇拜的元素，像是奇妙接觸愛情的感覺，甚至男方會覺得世界上怎麼有如此從容行事又這麼好的女性人類存在（笑～）」。但就他男性角度看待女大男小的戀情，「當男生20幾歲正值青春年少，和年紀較大的姐姐交往，可能會因為雙方對未來有不一樣的人生規劃，或是女生有生理和時間上的顧慮，男生因而產生無形的心理壓力，就此讓姐弟戀的愛情走向終點。」他說，很多小男人在真愛面前，面臨年紀差的現實層面，總是會有必須抉擇的狀況。

「初戀是相當魔幻的過程，沒經歷過的話，不會長大。」

回想起第一次感受到愛的感覺，柯震東分享除了從小受到父母親濃烈的關愛之情外，來自於異性有好感的愛，「是在我唸小學時，當時覺得和班上一位女同學相處起來很愉快，雖然不會想用嘴巴講出來，但就是想每天去學校看到她，還會在筆記本上一直寫那女生的名字，感覺像是魔法一樣，把上學這件討人厭的事，突然變成每天起床很精神抖擻要去學校的期待，下課也會想知道她要去哪裡？還會跟著一起去逛文具店。」這份純真的粉色愛戀心意，簡單地就把任何事都變得很有趣，是愛的魔力之可貴，正如導演陳駿霖曾說過，「初戀是相當魔幻的過程，沒經歷過的話，不會長大。」

笑說自己一路以來在各個年紀，都在愛中有不同心境變化，而有所學習收穫的柯震東，自覺從男孩成長為男人的過程真的差蠻多的，「尤其是20、25、30歲這三個階段，從以前總是覺得我喜歡就好，到現在會思慮比較多，個性不那麼衝動，會在開口前先冷靜思考，不管是對家人朋友，或是談感情，開始會顧及別人的感受，不因率性脫口而出的話語傷害對方，或有不可逆的情感關係影響，明白換位思考去溝通的重要性。」

獨立自主的女性，才有愛情選擇權

徐若瑄同樣在《初戀慢半拍》故事中，體悟到「每段戀情的甜蜜快樂、苦澀難過或是爭吵衝突，都有著讓人成長的養分，而能更成熟的去面對自我的人生。」她心有所感地說，「每個人都要跟著愛一起去成長，因為愛是會變化的，若沒有跟著愛去轉變，生活中就會有很多問題發生。」她比喻好似最近勤練的吉他，「如果說幸福的愛是一首歌，有很多和弦組成，這便需要彈好每個和弦，才能是首順耳好聽的歌；因此碰到比較難按的和弦，就要多練習、不放棄的去克服，那歌就會悅耳動人。」

「每段戀情的甜蜜快樂、苦澀難過或是爭吵衝突，都有著讓人成長的養分，而能更成熟的去面對自我的人生。」

聊到女人在愛中的定義，以「姐就是這樣愛」的她希望「每個女人都可以是掌控和弦的那雙手，能夠去掌握自己的生活節奏、去創造自己的幸福。」譬如在彈吉他F和弦時，怎麼按都學不會，那就用別的按法，總會有取代的方式。「有時執念不用那麼深，不一定每首歌都要有F調才好聽，也能是不同和弦組合，經歷過後就不要強求，依然可以是一首美麗又動聽的歌曲。」

進而坦言自己14歲就出來工作賺錢，不知道伸手要錢是什麼感覺，也不會讓自己有此情況發生的徐若瑄，覺得她和角色樂樂的共通點在於「我們都是獨立自主的女性，有愛情選擇權。」接著語重心長地說，「女人至少在經濟部分要獨立自主，千萬別依附在他人身上；投資打理好自我的條件，且懂得規劃自己，才能不迷失在人生旅途上，而能在精彩多元的風景中不斷進步、培養自信，自然而然有個人魅力，就會有更多人欣賞妳，被妳吸引，談戀愛的機會也多了！」

把明天當作世界末日，勇敢活在今天

秉持鋼鐵V哲學要做個不敗的戀人，也曾在愛裡跌跌撞撞、頭破血流倒頭栽，再重新站起來追愛的徐若瑄，結婚八年，對於如何在婚姻裡經營長久的愛情？她透露，「不要留戀在熱戀期，因為愛情一定會有不同形狀的變化，心態也要跟上改變，無需比較愛的熱度高低，在互相尊重和理解下，去主動經營自己的幸福，做個能控制和弦、彈出美好曲調的人，並懂得付出愛，不一昧等待愛，把幸福也能帶給另一半。」將愛在婚姻中昇華成另種層次的甜。

徐若瑄甚至有感於近幾年因為疫情肆虐和戰爭四起的緣故，以及無常已成日常，有不少人離開，而影響她的人生觀和感情觀，「我是以明天就是世界末日的思維在過今天。」為了不留遺憾，當她有些事無法決定時，會告訴自己，「如果明天世界末日了，那我今天會做什麼？」於是鋼鐵V的她就會變得比較勇敢，不會猶豫不決。

孩子的未來，取決媽媽的態度

《初戀慢半拍》不僅演繹年近30歲母胎單身純情男對大齡姐姐萌生初戀的酸甜情境之外，也呈現兩個家庭不同的母子關係。柯震東片中的媽媽美玲（于子育 飾）在老公走後把所有注意力和愛灌注在兒子小洪身上，認為她所作所為的控管保護以及付出、安排，一切都是為了小洪好，用她愛的教育維持親子關係。

柯震東對此詮釋很聽媽媽話的寶媽角色，認知到小洪順從母親期望的同時，漸漸成了事事無所謂，沒有主見又無法獨立的樣子，傳遞出獨生子孝順體貼和溫柔陪伴親人的一面之外，也寫實表現了在感情上如同一張白紙的男孩，如何覺醒成為小男人，理解了何謂愛的心動，以及愛原來有這麼多種樣貌的美妙，「不管最後是難過心碎或是有幸福的依歸，都讓無欲無求的他找到自己的靈魂，願意勇於嘗試，活出真正的自我！」

「勇於嘗試，活出真正的自我！」

相較于子育和柯震東在電影裡是緊密關係的母子，徐若瑄與范少勳是關係淡薄疏遠的母子。樂樂的兒子偉傑從小由外婆外公帶大，單親家庭又隔代教養的成長過程中，產生了感受不到母愛的空虛，因而更想靠自己闖出一番事業成就，想獲得媽媽樂樂的讚許和注意，但卻時常因為好高騖遠屢屢闖禍。徐若瑄就此語帶感觸分享，當孩子還小時，會因為原生家庭的環境教育，影響且形塑他長大成人的樣子，甚至是面對愛情、人際友情和職場待人處事的關係，《初戀慢半拍》這部作品其實也有帶領一些母親們反思到「孩子的未來，取決於妳的態度。」

找到自我勇於愛的動力

對照自己在現實生活中，也是為人母的徐若瑄不諱言自己就是個鋼鐵媽媽，「我是個 Hands-on mother，珍惜老天爺願意讓不易受孕的我，此生有生小孩的機會。正因這輩子當母親的過程就這麼一次，我便從零去體會所有酸甜苦辣，就算辛苦也自認很值得去感受參與兒子 Dalton 的所有成長過程，給他很多的愛，可是不會去控制他，大部分多讓他自己選擇，所以他現在七歲，已經會管理自己的 Calender，會把大大小小的事都寫上。」另也提及不像片中小洪媽媽連兒子穿什麼都安排好好的，「會讓 Dalton 自己挑選想穿的服飾，並從旁建議他怎樣穿搭好看，提供參考之餘，也從中培養藝術感。」

「在全世界都處於不安的情況下，我們就順著天意，跟著生命走。」

不過時日至今面對現在數位時代的虛實世界，似乎都不再只是電影中的情節，許多危險和不安也經常突如其來地發生在每個人身邊，而令徐若瑄深感「在全世界都處於不安的情況下，我們就順著天意，跟著生命走；並讓兒子 Dalton 具足夠的抗壓性，知道這世上是有壞人的，不會讓他活在卡通世界的童話氛圍，因此我生活上有什麼甘苦都會跟他講。像是之前我去上海念MBA，其實是他給我的動力；因為小時候家境清寒，我需要工作賺錢養家，於是高一就休學，沒有機會把書念完。現在就活到老學到老，即便再忙也咬著牙完成學業，希望能給孩子一個勵志的榜樣。」

對於愛這項人生永遠的課題，徐若瑄和柯震東都因為《初戀慢半拍》找到關乎感情與親情的正能量解藥和處方。在愛的路上，每個階段自有它不同的溫度，但人生苦短，在每道風景中自在又不失自我的享受一切，勇於去做喜歡的事，也勇於去愛吧！

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