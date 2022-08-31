CHANEL秋冬梳子項鍊、學院口蓋包太燒！「五彩斜紋軟呢」重回蘇格蘭

▲香奈兒（CHANEL）秋冬高級時裝系列圍繞經典布料斜紋軟呢展開。（影／記者鮑璿安）

記者鮑璿安 ／台北報導

想一窺香奈兒（CHANEL）經典工藝，斜紋軟呢布料是最佳的途徑，品牌今（31日）舉辦2022/23 秋冬高級時裝系列預覽會，創意總監維吉妮維婭 （Virginie Viard）以斜紋軟呢出發完整了全系列，將蘇格蘭自然美景化作鮮艷色調，《ET FASHION》也搶先直擊各種小廢包配件，勢必引領秋冬流行。

▲香奈兒經典布料斜紋軟呢暗藏一段愛情故事。（圖／品牌提供）

斜紋軟呢要從香奈兒女士與西敏公爵 （Duke of Westminster）的愛情故事開始說起，當時英國紳士愛好外出打獵，為抵禦寒風便需要穿著厚實且方便動作的外套，1920年代兩人前往蘇格蘭旅行時，香奈兒女士時常穿著西敏公爵的服飾，「沒有比穿上愛人的衣服更性感的事了」，香奈兒女士見到當地的特殊原料蘇格蘭粗呢，進而將男裝元素轉化為可柔可剛的服飾。

▲以River Tweed （特威德河）沿途繽紛風光注入斜紋軟呢布料中 。（圖／品牌提供）

因此維吉妮維婭帶領大家重遊蘇格蘭，以River Tweed （特威德河）沿途繽紛風光注入斜紋軟呢布料中，漸層花紋打造出河流流動效果；將蘇格蘭國花薊花設計為印花圖案，裝點童趣感的上衣單品，甚至細看服飾上的紐扣也是融入了斜紋軟呢的花朵。當自然景觀遇上60年代的搖擺風格，就出現了一款短羊毛拼接斜紋軟呢外套，厚實又很實穿。雖是高級時裝，模特兒卻多數搭配頗有鄉村感的長筒雨鞋，並以長襪藏身其中，是本季的經典搭配之一。

▲香奈兒專屬的60年代學院風，表現在提把口蓋包、金屬梳子造型CHANEL字樣皮穿鍊長項鍊以及髮夾上。（圖／品牌提供）

1960 年代英倫風情、學院風為本季配件注入生命力，像是擁有短提把的口蓋包款，表現在格紋印花斜紋軟呢肩背包之上，另也有收納梳、掛鏡成為項鍊般的裝飾，在功能性之外兼具疊搭效果，都是香奈兒在細節上對於浪漫的致敬。

▲米色格紋印花斜紋軟呢皮革緄邊皮穿鍊雙C LOGO飾以金屬吊牌肩背包 ；米黑色斜紋軟呢金屬雙C LOGO開放式手環。（圖／品牌提供）

▲黑色漆皮菱格紋皮穿鍊雙C LOGO小包 ；銀色金屬心型造型雙C LOGO菱格紋皮穿鍊長項鍊 。（圖／品牌提供）