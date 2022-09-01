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高跟鞋教堂有故事、廟裡的公共電話藏洋蔥　騎單車這樣玩「雲嘉南」

Ean部落閣 Ean

盡是玩樂事，盡玩樂之能事

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文、圖／Ean

從前多是把旅遊重心放在海外，這兩年因疫情關係有較多機會探索台灣，日前花了兩天一夜走訪雲嘉南，踩踏單車，藉由輕騎慢旅以最佳移動速度欣賞沿途風景，好多故事都讓景點從此不再只是打卡的網美點，更讓我看見很不一樣的臺灣南部風光。從雲林小日月潭、可跟著唸謠自帶韻腳的夕鹽段單車道，到臺灣近代史的發展起源，連結起來的幾條單車路線鹹鹹的，是額頭留下的汗水、是嚐得到的井仔腳瓦盤鹽田，可能也是讓在地故事逼出的淚。

這趟單車行，Ean 只是算小體驗一下，若有興趣，一系列的「雲嘉南濱海經典小鎮自行車慢遊」活動將在秋天登場，報名費只要 300 元就能獲得不少超值贈品，當然，所獲得的體驗與回憶才是真正無價！

▲透過騎單車，讓我看見很不一樣的臺灣南部人文風景

▲騎單車是細覽沿途風光的最佳旅遊方式

▲每個人都可以用自己的節奏前進或停下

▲透過這趟旅行，讓我了解網美景點的設計理念，有故事才能產生與在地的連結

雲林 | 小日月潭賞水鳥，大啖美味蒲燒鰻魚飯

第一站，來到雲林口湖遊客中心借單車，遊客租借免費很是佛心。遊客中心後方就是擁有小日月潭美稱的椬梧滯洪池，一條 3.5 公里長的環池單車道有讓我驚喜到，這邊生態豐富吸引很多水鳥在此棲息，聽說秋冬還會吸引更多鳥類來此，若喜歡拍鳥，應該蠻適合前來守候！美食，是運動後的最好犒賞，還完車後，直接在遊客服務中心用餐，我點了招牌的鰻魚套餐（450元），這裡的鰻魚很脆口、料理的也相當不錯，筍子湯也好好喝，很可以！

▲不愧有小日月潭的美稱，不僅水域很美，生態也相當豐富

▲口湖遊客中心免費租借的單車很不錯

▲脆口味美的蒲燒鰻魚

嘉義 | 我錯怪你了高跟鞋教堂

去過關島超過卅次、造訪拍攝過超過十多間超夢幻關島婚禮教堂，我得承認之前看到關於這座位於嘉義布袋的高跟鞋教堂，總忍不住蹙眉，心想為何硬要在那蓋個高跟鞋造型的教堂，難道只是要創造多一個打卡點？直到這回首次造訪，聽了背後故事，我才釋懷。台灣嘉南沿海過去一段時間烏腳病盛行，相傳當地一位準新娘在婚前發病必須截肢，不僅因此無法穿上高跟鞋過火爐、踩破瓦片，更因此被男方取消婚約。這也是為什麼會以此作為教堂的造型，藉此彌補當年因烏腳病被迫截去雙足女子的遺憾。因知道了背後故事，抬頭再看陽光下閃耀冰藍光芒的高跟鞋建築，似乎多了那麼一點感動，發覺眼角好像滲出了鹹鹹的什麼，喔～是汗水，太陽有夠曬，趕快到一旁商店外帶杯冰咖啡消暑去。

▲以1296根不銹鋼及320塊藍色玻璃構成，是獲金氏世界紀錄認證的全球最大高跟鞋形狀建物

▲了解背後故事再欣賞，感受大不相同

▲炎熱天氣來杯沁涼的冰咖啡，瞬間得到救贖

臺南 | 夕鹽段單車道，停下投幣打個公共電話

傍晚時分，在臺南騎一段夕鹽段單車道，太陽釋權晚風送爽，這時間騎車再舒服不過。沿途會看見水晶教堂被裝進了長長魚簍，西斜光線化作波光灑在北門潟湖上，騎到終點井仔腳瓦盤鹽田前，發現這條單車道還有韻腳，那是井仔腳庄內有條唸謠步道，經過這時不妨下車邊牽邊念一首過一首。

不在行程上的景點，總讓人最驚喜，這一小趟單車行讓我印象很深刻的是井仔腳泰安宮的公共電話，讓我拿起話筒拍照的不是想起萬年新兵阿榮，而是藏有洋蔥。你可能會跟我有相同疑問，在人手一機的現在為何還需要公共電話藏在這鄉野之間？導覽大哥感性分享一段當地的真實故事，這也提醒我不能只用自己習慣的生活環境去看世界。在我們周遭還是有些生活比較辛苦、物質條件較差的人們，負擔不起手機與月租通話費，這台宮廟的公共電話，就是一位老母與居住外縣市女兒每天情感聯繫與寄託的唯一管道。廟公王先生擔心使用率低會讓中華電信把公共電話收回，於是自備零錢三不五時就投幣打個電話維持一定 “營收”，這份發心與堅持一打就超過十個年頭，幾年前中華電信知道此事，有天跟廟公說可以不用再打了，他們不會收回，這才讓廟公終於放下話筒。 網路上的故事再生動，都比不過置身現場獲得感動的十分之一，這就是旅行存在的必要性啊！

▲有多久沒投幣打公共電話了呢？

▲另一個打卡熱點：水晶教堂

▲唸謠步道，經過時不妨停下車跟著唸唸看

▲金黃夕照下的井仔腳瓦盤鹽田

臺南 | 一秒沖繩的安平堤頂自行車道

本趟的最後一騎，來到舊稱大員的臺南安平，這裡是當年荷蘭建立的市鎮，也是台灣近代史的發展起源。古地圖上的臺灣是逆時針轉 90 度呈現，像一頭悠游大海的鯨魚，17 世紀時位於心臟位置的大員，讓鯨魚從此游進了世界版圖，後來，更因此成為整座島嶼的名字：臺灣。我們騎的這段安平堤頂自行車道，沿著鹽水溪在樹蔭遮蔽下一路向西，水面突然變寬，原來是與嘉南大圳匯聚，一同流入臺灣海峽，於此，頗有大江大海的壯闊。領騎的導覽大哥指著四草大橋說是台版的沖繩古宇利大橋，我還沒去過無法判斷，但造訪過沖繩的一些朋友都說像，就待我日後親身見證比較了。

▲身後的四草大橋是台版的沖繩古宇利大橋

▲鹽水溪與嘉南大圳匯流準備流入台灣海峽

▲前半段有綠樹遮蔭，騎乘起來蠻舒服

雲嘉南濱海經典小鎮自行車慢遊，9月啟程共有3場

乘著秋涼來場單車之旅再愜意不過！交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處將舉辦「2022極點慢旅-極西點國聖港燈塔暨雲嘉南濱海經典小鎮自行車慢遊」系列活動，共有3場，首場9月24日是「雲林濱海必Bike小鎮尋寶趣-34K」，從口湖遊客中心出發，以「尋寶濱GO卡」集章方式騎遍雲林口湖、四湖打卡勝地。第二場是10月8日的「嘉義雙教堂浪漫騎旅-42K」，騎士將完成一日雙教堂，分別是高跟鞋教堂及水晶教堂。壓軸登場的是10月22日「台南極西·集希國聖港燈塔騎遊-34K」，沿途將經過今年重建的國聖港燈塔、南灣碼頭遊憩區以及七股鹽山。

關鍵字：

Ean, Ean部落閣, 旅遊, 單車, 雲林, 嘉義, 南投, 台灣

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