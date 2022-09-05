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早秋大勢染髮色TOP 5！Lisa莓果紅棕超級搶眼、銀河灰大寫的仙氣

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文／美人圈

2022早秋染髮趨勢出爐！BLACKPINK Lisa、ITZY Yeji等女團成員們都換上了新髮色，正式預告莓果紅棕、煙燻玫瑰粉、髮尾染將成為秋天大勢染髮色，最近正考慮換髮色的各位，不妨可以把染髮範本收下，準備手刀預約髮型師去啦~

2022早秋染髮趨勢

莓果紅棕

BLACKPINK終於從冷凍庫退冰啦！睽違多年的預告照一曝光，立刻引起全球粉絲熱議，其中Lisa新造型更是狂登熱搜，久違露出額頭，還換上了紅棕髮色，全新的造型真的超級搶眼~

2022早秋染髮趨勢公開！Lisa同款紅棕髮色超仙，耳圈染退燒「它」才是挑染界霸主

▲Lisa回歸MV新造型（圖／IG@blackpinkofficial）

紅棕髮色明亮度適中又顯白，特別適合亞洲黃肌，在光線照射下還會透出暖光，營造出又甜又颯的氛圍，是一款相當百搭且不易出錯的髮色。

煙燻玫瑰粉

(G)I-DLE薇娟擁有仙氣的五官，近期也染了一頭粉髮色，帶點煙燻感的色調甜而不膩，褪色後的米金色也可以很好地與煙燻粉融合，不會讓人覺得有布丁頭的感覺，是一款特別適合懶人的髮色呢~

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

巧克力棕

出演韓版《紙房子》爆紅的李主儐，擁有知性溫柔的外表，搭配巧克力棕色的染髮，更是讓肌膚看起來更勻淨透亮，即使素顏看起來狀態也超好，推薦喜歡淡顏系妝感的女孩可以試試！

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

銀河灰

帶點霧感、灰調的髮色也是2022秋冬大勢，低飽和度不會反黑，反而還能顯得更具高級感，有請以下精靈系女神太妍為我們示範，什麼叫做大寫的仙氣~

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

髮尾裙擺染

說到染髮趨勢怎能忘了最經典的挑染呢！不過今年的挑染霸主換人了，常見的耳圈染、瀏海染已經退流行啦~取而代之的是髮尾裙擺染，透過漸層色塊，讓我們自帶混血氛圍，像是ITZY Yeji和留真都不約而同換上這款造型，真的是美到讓人心臟漏拍啊~

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

延伸閱讀

2022挑染髮型趨勢！「法式手刷染」範本推薦，自帶天生混血氛圍、布丁頭長出來也超有型 染髮褪色會變怎樣？

2022夏季淺髮色褪色範本，奶茶灰棕、玫瑰粉棕三階段褪色更顯白

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 秋冬, 髮型, 染髮, 髮色

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