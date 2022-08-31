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林柏宏超暖男「女友遲到1小時」沒關係　戴浪琴表同時看這3地時間

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記者王則絲／台北報導

男星林柏宏31日出席浪琴表（Longines）於高雄漢神巨蛋首間名品店開幕活動，演繹先行者Spirit Zulu Time系列腕錶，關於個人時間觀念，林柏宏自認是守時的人：「我如果遲到會非常有罪惡感。」不過對於女友遲到的容忍程度卻很寬宏大量：「遲到1小時也沒關係！」

▲浪琴林柏宏 。（圖／品牌提供）

▲林柏宏出席浪琴表於高雄漢神百貨開幕活動。（圖／品牌提供）

林柏宏透露自己小學的時候因為家裡住比較遠，所以經常提早到學校睡一覺後，同學才到齊，長大後在工作上便延續習慣，特別守時，「我如果遲到會有罪惡感，怕麻煩別人。」雖然對自己的要求很高，但是對於朋友們就比較寬鬆，最多可以忍受遲到20分鐘左右，如果對象是女友呢？他以暖男寵溺式的回答：「遲到1小時也沒關係！」

▲浪琴林柏宏 。（圖／品牌提供）

▲浪琴表於高雄漢神巨蛋名品店開拓新的品牌形象館。（圖／品牌提供）

浪琴表於高雄漢神巨蛋名品店開拓新的品牌形象館，店裝以經典品牌藍色貫穿，搭配銀白牆面與精緻核桃木展示櫃，展現年輕化的氛圍。Spirit先行者系列象徵冒險精神，面盤上飾有意味「世界協調時間」的Zulu旗幟，搭載浪琴表自製機芯驅動時區顯示，指針與數字鍍有 Super-LumiNova®夜光塗料，讓人能在所有光線狀況讀取時間。

▲浪琴林柏宏 。（圖／品牌提供）

▲浪琴林柏宏 。（圖／品牌提供）

▲浪琴表Spirit Zulu Time 先行者系列世界時區腕錶，林柏宏活動配戴棕色錶帶、煙煤灰色款式。（圖／品牌提供）

林柏宏此次以錶徑42mm、棕色錶帶款搭配深藍色西裝造型，他表示跟Spirit Zulu Time 先行者系列世界時區腕錶的連結非常深，能同時讀取三地時區的功能對他來說最是吸引，他分享自己曾挑戰過公路旅行、瑞典7天徒步120公里，所以希望將判讀的時區設為家鄉台北、瑞典時區，以及解封後想衝的紐約，他提到，對紐約的博物館、藝廊與劇場表演心神嚮往，就等著旅遊解封後衝一波。

▲浪琴林柏宏 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

浪琴表, Longines, 先行者, Spirit Zulu Time, 林柏宏

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