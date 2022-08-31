fb ig video ETtoday search mobile

麗晶之夜今晚登場160位貴客入席　消費門檻創紀錄

>

▲2022年麗晶之夜。（圖／業者提供）

▲2022年麗晶之夜VVIP晚宴門檻再創新高。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

去年因疫情三級停辦的麗晶之夜，正式重啟並在今（8／31）晚登場，因應近幾年高端客戶在台未出國旅遊，消費力全留在台灣貢獻，精品更是翻倍成長，今年買氣不減續創新高，8／26開始的黃金週檔期，短短5天業績就較去年同期成長40%至50%，今年麗晶之夜的「入座門檻」更是創新高，最高有消費破億元的貴客入席。

▲2022年麗晶之夜。（圖／業者提供）

位於晶華酒店的麗晶精品，是全台精品比例最高的賣場，每年所舉辦的麗晶之夜派對，更是台北最奢華的封館派對之一，近年精品銷售暢旺，知名一線精品包括愛馬仕、香奈兒等不是有錢就能買到，特殊包款根本還沒放上貨架就被訂走，熱門包款等上三、五個月是常態，漲價對於高端客來說非痛點，業界人士透露愛馬仕家具等周邊遭貴婦狂訂，有時候只是為了買包的優先順序而已。

麗晶之夜今晚登場，以「Starry Night 星空饗宴」為主題，邀請到年度消費前100位的VVIP參加晚宴，祭出鱈場蟹魚子醬佐咖哩蒔蘿、波士頓龍蝦搭佩里戈爾松露醬、日本A5和牛肋眼襯高山野蔬等高檔食材，搭配模特兒走秀展演秋冬最新單品。

▲2022年麗晶之夜。（圖／業者提供）▲2022年麗晶之夜。（圖／業者提供）

▲全球唯一Boucheron高級珠寶系列Illusion主題戒指，售價約7,300,000元；Boucheron高級珠寶系列Opalescence主題項鍊，售價約23,900,000元

現場珠寶集結Bvlgari、Boucheron、Cindy Chao、Chaumet及Harry Winston等5家品牌，總價高達3億6千多萬元的單品，另有MaxMara、Etro、Ermanno Scervino、Marina Rinaldi、Anne Fontaine、Fabiana Fillipe、Tod’s、Stefano Ricci等最新秋冬服飾系列走秀。

▲2022年麗晶之夜。（圖／業者提供）

▲全球唯一BVLGARI CINEMAGIA系列頂級Diamond Sails鑽石珍珠項鍊，售價約95,000,000元。

▲2022年麗晶之夜。（圖／業者提供）

▲全球唯一BVLGARI Giardini Italiani頂級祖母綠與鑽石戒指，售價約11,000,000元。

麗晶精品從8／26至9／12推出「黃金週購物禮遇」，優惠期間消費2萬元起，就可享有5%的現金禮券回饋；消費5萬最高可享8%回饋；消費滿10萬、25萬、50萬及100萬，另有寶格麗香氛乳液、SISLEY SPA禮盒、以及晶華國際酒店集團住宿券贈品。業者表示，首5天業績已較去年成長40%至50%，額滿禮更是在首日就通通換完，高端客仍花錢不手軟，預計全檔期共18天業績可上看5億元。

▲2022年麗晶之夜。（圖／業者提供）▲2022年麗晶之夜。（圖／業者提供）

▲全球唯一_Chaumet Dentelle de Lumière 18K白金冠冕，售價4,538,000元；全球唯一海瑞溫斯頓紅寶石鑽石項鍊，售價約75,360,000元。

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

「莫名其妙心動」星座Top 3！　第一名不看條件，感覺對了馬上淪陷

「莫名其妙心動」星座Top 3！　第一名不看條件，感覺對了馬上淪陷

「3星座」下半年桃花運大開！金牛要拋下不適合的，才有新的來

「3星座」下半年桃花運大開！金牛要拋下不適合的，才有新的來

「人間香奈兒」Jennie紐約放送零贅肉纖腰　自豪內衣廣告高高掛

「人間香奈兒」Jennie紐約放送零贅肉纖腰　自豪內衣廣告高高掛

Rosé機場、街拍私服都背YSL新包！　同款搜尋度暴增引熱議 避開5個容易被忽略的小地雷　第一次約會成功率絕對超高 40歲范冰冰穿「真空西裝」極致身材曝光！　霸氣躺地顏值沒變化 黑嘉嘉0約會經驗卻曝30歲前想婚　大方讚高爾宣「看起來很有錢」 茱莉安摩爾性感突圍成功　風頭強壓「行動花瓶」凱特布蘭琪 星巴克9／1起推「不限時、全品項」第二杯半價　4家連鎖咖啡優惠一次看 婚後最靠得住的三大星座男　NO.1你絕對意想不到！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面