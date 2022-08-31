麗晶之夜今晚登場160位貴客入席　消費門檻創紀錄

▲2022年麗晶之夜VVIP晚宴門檻再創新高。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

去年因疫情三級停辦的麗晶之夜，正式重啟並在今（8／31）晚登場，因應近幾年高端客戶在台未出國旅遊，消費力全留在台灣貢獻，精品更是翻倍成長，今年買氣不減續創新高，8／26開始的黃金週檔期，短短5天業績就較去年同期成長40%至50%，今年麗晶之夜的「入座門檻」更是創新高，最高有消費破億元的貴客入席。

位於晶華酒店的麗晶精品，是全台精品比例最高的賣場，每年所舉辦的麗晶之夜派對，更是台北最奢華的封館派對之一，近年精品銷售暢旺，知名一線精品包括愛馬仕、香奈兒等不是有錢就能買到，特殊包款根本還沒放上貨架就被訂走，熱門包款等上三、五個月是常態，漲價對於高端客來說非痛點，業界人士透露愛馬仕家具等周邊遭貴婦狂訂，有時候只是為了買包的優先順序而已。

麗晶之夜今晚登場，以「Starry Night 星空饗宴」為主題，邀請到年度消費前100位的VVIP參加晚宴，祭出鱈場蟹魚子醬佐咖哩蒔蘿、波士頓龍蝦搭佩里戈爾松露醬、日本A5和牛肋眼襯高山野蔬等高檔食材，搭配模特兒走秀展演秋冬最新單品。

▲全球唯一Boucheron高級珠寶系列Illusion主題戒指，售價約7,300,000元；Boucheron高級珠寶系列Opalescence主題項鍊，售價約23,900,000元

現場珠寶集結Bvlgari、Boucheron、Cindy Chao、Chaumet及Harry Winston等5家品牌，總價高達3億6千多萬元的單品，另有MaxMara、Etro、Ermanno Scervino、Marina Rinaldi、Anne Fontaine、Fabiana Fillipe、Tod’s、Stefano Ricci等最新秋冬服飾系列走秀。

▲全球唯一BVLGARI CINEMAGIA系列頂級Diamond Sails鑽石珍珠項鍊，售價約95,000,000元。

▲全球唯一BVLGARI Giardini Italiani頂級祖母綠與鑽石戒指，售價約11,000,000元。

麗晶精品從8／26至9／12推出「黃金週購物禮遇」，優惠期間消費2萬元起，就可享有5%的現金禮券回饋；消費5萬最高可享8%回饋；消費滿10萬、25萬、50萬及100萬，另有寶格麗香氛乳液、SISLEY SPA禮盒、以及晶華國際酒店集團住宿券贈品。業者表示，首5天業績已較去年成長40%至50%，額滿禮更是在首日就通通換完，高端客仍花錢不手軟，預計全檔期共18天業績可上看5億元。

▲全球唯一_Chaumet Dentelle de Lumière 18K白金冠冕，售價4,538,000元；全球唯一海瑞溫斯頓紅寶石鑽石項鍊，售價約75,360,000元。