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星巴克2023年曆回歸本色　深淺咖啡帶來舒適放鬆的視覺時刻

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▲2023年曆、桌曆。（圖／各業者提供）

▲星巴克開賣2023年曆，回歸咖啡色。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨2022年已經邁入秋天，已經開始要規劃明年的來臨，星巴克在9／1正式開賣2023年年曆商品，放下去年的星巴克綠，回歸其品牌最重要的咖啡商品，所呈現的咖啡色、卡其色像是一杯咖啡的濃淡，傳達多樣的生活意義，可以是打起精神，也能是一杯悠閒的啜飲時刻，封面上細部的紋路，彷彿是多樣的思緒，點綴那些人生片段。

▲2023年曆、桌曆。（圖／各業者提供）

▲2023年曆、桌曆。（圖／各業者提供）

星巴克2023年曆提袋組，年曆運用淺藍、深藍的經典色系，以及象徵咖啡的卡其色與咖啡色，以細緻的線條勾勒濾壓壺等咖啡元素，再以烙印方式呈現，整體簡練而質感，除咖啡色外，另有來自於星巴克雋永的靈感謬思女神為發想的藍色系年曆，於封面以女神皮革標烙印，背面則是延伸女神髮絲烙印及皇冠，共計推出4款色系年曆本。

▲2023年曆、桌曆。（圖／各業者提供）

▲2023年曆、桌曆。（圖／各業者提供）▲2023年曆、桌曆。（圖／各業者提供）

此外更推出一款年曆提袋，為一面大地色系一面藍色系，巧妙呼應了年曆的設計，適中的尺寸更提供使用者便攜隨行，輕便攜帶錢包、鑰匙等小物，每本年曆皆附12張好友分享券，從9／1至9／3限時3天，星禮程會員購買指定年曆提袋組，可額外獲贈12顆星，組合價880元。

▲2023年曆、桌曆。（圖／各業者提供）

▲2023年曆、桌曆。（圖／各業者提供）

近期台灣碩網網路娛樂So-net則推出國立故宮博物院與《Peanuts》聯名「故宮X SNOOPY 2023聯名桌曆」，以故宮四季經典名作，搭配可愛的SNOOPY插畫，輕鬆激盪東西方藝術，挑選「剔紅花卉長頸瓶」、「仙萼長春 冊 紫白丁香」、「太液荷風」、「鵲華秋色」及「關山積雪圖」5件代表吉祥意涵及春夏秋冬的文物，融入可愛的SNOOPY，俏皮互動、鮮明色彩及別具巧思的手繪、渲染及拼接方式，讓SNOOPY與故宮四季共融，售價350元。

▲2023年曆、桌曆。（圖／各業者提供）

▲2023年曆、桌曆。（圖／各業者提供）▲2023年曆、桌曆。（圖／各業者提供）

▲2023年曆、桌曆。（圖／各業者提供）

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