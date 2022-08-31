才開學就停課？營養師教你「增加抵抗力」飲食，3種食物要少吃

▲常吃炸物容易引起身體發炎，抵抗力變差。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

才剛開學就停課了嗎？新學期開始，小朋友更該鞏固身體保護力，營養師高敏敏也分享，想遠離疫情威脅，除了一些營養需要天天補充，另外還有「3不要」原則應遵守。

#水果

營養師高敏敏表示，水果需要天天吃，像是蘋果、香蕉、葡萄、番茄都是好吃又營養的選擇，滿滿的維他命C能幫助身體修復，再加上不同的顏色有不同的植化素，葡萄有花青素、蕃茄有茄紅素，能提供身體多種不同的植物能量。

#各色蔬菜

不同顏色的蔬菜也有各種不同的植化素，如果孩子不喜歡吃綠色的葉菜類不用太過勉強，可以從蘿蔔、香菇、大黃瓜、冬瓜下手。

#多喝水

足夠水分能幫助體內正常代謝，可在開水中添加少許檸檬片、各種新鮮水果切片增加風味，或是用可愛的水壺、杯子，增加孩子喝水的興趣。

#優酪乳

益生菌能維持腸道菌相、提升保護力，建議可以每天早上喝一瓶優酪乳、下午吃一個優格，鞏固孩子腸胃的健康，自然保護力也跟著提升。

#全穀雜糧

可用地瓜、南瓜、芋頭、馬鈴薯等非精緻的雜糧食物，取代部分的白飯、白饅頭、白吐司、白麵條，攝取膳食纖維、維生素B群及礦物質的攝取。

#優質蛋白質

豆魚蛋肉建議攝取原型食材，豐富的蛋白質及許多維生素、礦物質，能幫助身體組織修護，平衡保護力在最佳狀態。

除了上述食物應該天天吃，以下「3不要食物」須避免，像是油炸食物、加工食品就像是火腿、培根、香腸，高糖、高鹹零食像是餅乾、蛋糕、甜甜圈、洋芋片⋯等，都會容易養出發炎體質、增加身體氧化壓力。