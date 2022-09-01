修杰楷自曝「在家很兇」慶幸沒兒子　大推「1食物」是最好的飲食

▲修杰楷出席美妝品牌慈善活動，為癌友發聲。

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

旗下擁有雪花秀、蘭芝、innisfree等人氣韓國美妝品牌的愛茉莉太平洋集團（Amorepacific），每年固定舉辦「makeup your Life妝點生命每一天」公益慈善活動，今年再度請到男星修杰楷擔任慈善捐贈天使見證人，一起支持癌症病友。他除了分享對於罹癌親友的關懷方式和自己認為的健康生活，在談到幫弟妹朱芯儀顧小孩時，也自曝慶幸沒生兒子。

擁有寵妻愛家好形象的修杰楷，今年是第三度擔任愛茉莉太平洋集團「makeup your Life妝點生命每一天」慈善計畫天使見證人。他透露自己有些親友也是癌友，在關懷上的拿捏確實比較難，但他認為與其緊密頻繁地問「會不會不舒服？」「你還好嗎？」不如直接給對方實質上的幫助。像是他的弟妹朱芯儀就是乳癌患者，除了言語上的關懷外，他和太太賈靜雯有時假日也會幫忙照顧朱芯儀與衛斯理的小孩。

他也自曝自己在家滿兇的，對小孩比較嚴格，是屬於會立很多規矩的爸爸，因此他也笑說「我滿慶幸沒有生兒子」，如果有兒子，可能（對待兒子）會跟女兒有差別，怕會被抱怨像是「為什麼姊姊能，我不行」，怕如果真有兒子會造成小孩的心理陰影。

提到現代人工作生活壓力大、飲食作息不規律，不僅罹癌人數越來越多，還有年輕化趨勢，他也提醒適當紓解壓力、健康飲食的重要性。他表示「我覺得不管是生病也好，或是因為現在疫情的關係，其實有很多的心理上的壓力都是看不到的，要讓自己心理壓力比較減少、舒緩，運動是很棒的方式！」可以親近大自然，找到自己想做的運動，「運動這件事我相信是可以讓心情變好的不二法門。」

而飲食上，近年來常在家裡下廚、為家人料理健康三餐的他，推薦要多吃原型食物，不要太過偏食，而且要減少攝取像是甜食、油炸食物和加工食品等，「我覺得原型食物就是最好的一種飲食方式！」

▲愛茉莉旗下6大美妝品牌都於9月推出公益組合。



愛茉莉「makeup your Life妝點生命每一天」公益計畫除了規劃癌友講座活動及集團義工活動外，旗下6大美妝品牌雪花秀、蘭芝LANEIGE、ETUDE、Innisfree、呂、魅尚萱也於「9月公益月」推出「Makeup your life」公益組合，消費者購買任一公益組產品，品牌會將銷售營收所得之10% 捐贈予「財團法人癌症希望基金會」，為台灣女性癌友們傾注心力。



