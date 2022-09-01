5款超強抗老乳霜新品！HR白繃帶升級版、Dior玫瑰霜連Selina都愛

▲近來不少品牌都推出超強抗老乳霜新品。

記者張毓容／綜合報導 圖／記者張毓容攝、品牌提供

抗老乳霜絕對可說是最值得投資的護膚品項，除了幫肌膚潤澤修護，更能幫助改善紋路、彈力，減緩老化，幫肌膚維持、甚至逆齡到年輕狀態。近來就有不少品牌推出超強抗老乳霜，不論是想要抗初老或想要撫紋的強力抗老，小資女入門款或奢華頂級款全都有。

▲Dior 精萃再生玫瑰賦活乳霜，50ml，NT$14,000；填裝瓶NT$12,500。



Dior頂級保養「精萃再生玫瑰系列」今年以再生醫學概念，推出「高訂玫瑰霜」精萃再生玫瑰賦活乳霜，以全新玫瑰胜肽複合物搭配玫瑰果萃取，穩定膚況、修復老化痕跡，全面提升肌膚平滑度、細緻度、保水力、防禦力與彈力。全新包裝不僅鑲嵌上迪奧高訂「羅盤玫瑰」設計，更採用永續環保工藝，運用環保玻璃、再生紙才，更推出填裝瓶，減少碳排量。

▲Shiseido 怡麗絲爾 膠原50緊緻霜CP，45g，NT$5,050。



以50倍高濃度膠原蛋白推出的「膠原50緊緻霜CP」，搭配首創甘草萃取精華、無患子萃取精華、高濃度玻尿酸與膠原蛋白W 彈潤肌質複合配方，能維持肌膚健康與緊緻，給予肌膚緊緻彈潤感，改善鬆弛，同時修護受損肌膚，讓肌膚恢復彈潤澎彈狀態。

▲東森自然美 BIO UP高純度酒粕胎盤彈潤霜，50g，NT$3,680。



透過獨特質地創造彈力絲線效果，精準注入肌膚高純度精華，專利雞尾酒配方搭配日紐雙胎盤原液、4D胜肽微絲等抗老成分，能分層抗老護理，恢復肌膚彈性、強化肌膚防禦，幫助改善紋路及肌膚緊緻度，同時提升肌膚含水量，賦予全臉澎嫩潤澤青春能量。

▲HR赫蓮娜 白繃帶修護乳霜，50ml，NT$13,600。



HR赫蓮娜超經典「白繃帶」乳霜今年推出全新升級版，獨創全新頂級修護成分「塔斯米諾」，能高效舒緩修護，快速改善日間環境汙染與溫差刺激容易造成老化的乾燥泛紅、乾癢緊繃、鬆弛等，偕同膠原蛋白作用改善紋路緊緻輪廓，搭配專為白天訂製的獨家「繃帶科技」，清爽好吸收，即使妝前使用也不起屑浮粉。

▲Melvita 王者玫瑰凝水彈力霜，50ml，NT$1,580。



Melvita人氣「王者玫瑰凝水系列」今年以全新包裝、成分升級推出6大品項，除了延續明星成分犬薔薇的長效補水保濕，新添加有「沙漠玫瑰」稱號的南非復活草。其中被暱稱「澎皮粉紅霜」的王者玫瑰凝水彈力霜有著滑順奶油質地一抹就化開，能幫助逆轉乾燥、細紋、鬆弛、暗沉4大初老問題，讓肌膚透出健康飽滿光圈。

