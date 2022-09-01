痘痘冒不停！皮膚科醫師曝讓你「瘋狂長痘」的5個壞習慣

▲留意以下習慣，讓你不再為痘痘所苦。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

痘痘最喜歡高溫潮濕環境，當皮脂分泌旺盛，痘痘冒出率大增，皮膚科醫師廖苑利分享，其實生活中的一些壞習慣，也會使痘痘冒不停，你也中了嗎？

#愛擠痘痘

長痘痘千萬不要亂擠，手上細菌多會趁虛而入，而擠壓過程中會造成損傷，使肌膚發炎變嚴重，亂擠又加重了炎症反應，讓痘痘冒不停，更會留下難處理的痘印。

#愛喝牛奶

不少人長痘是因為喝牛奶，因為牛奶中的成分會使雄激素增加，使得油脂分泌過多，進而阻塞毛孔，加速痘痘生成，若你是喝牛奶會長痘的類型，建議可把牛奶換成豆漿，對痘痘肌更友好。

#每天敷面膜

痘痘最喜歡敷面膜，因為每次敷面膜動輒15分鐘，試想當肌膚密閉式泡在精華中，不僅容易滋生細菌，更會不斷提供給痘痘養分，使得冒痘情況便更糟。

#喜歡吃油炸食物

研究顯示，油炸食物會影響肌膚新陳代謝，當分泌大量油脂，毛囊角化異常，會加重痘痘生長。

#喜歡熬夜

過了時間還不睡，作息不正常容易導致皮脂腺分泌旺盛，不僅會誘發痘痘生成，還會讓身體免疫功能下降，會降低痘痘自我修復速度。

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