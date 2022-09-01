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星巴克9／1起推「不限時、全品項」第二杯半價　4家連鎖咖啡優惠一次看

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▲星巴克買一送一,星巴克,丹堤,路易莎。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、丹堤、路易莎提供）

▲星巴克9月首發第二杯半價優惠。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、丹堤、85度C、伯朗提供）

記者蔡惠如／綜合報導

9月的天氣即將慢慢降溫，迎來秋高氣爽的氣氛，星巴克在9月的首日推出「抓住夏天的尾巴」活動，連續兩天祭出「全品項第二杯半價」優惠，其他包括伯朗咖啡館、丹堤咖啡跟85度C也同推9月部分優惠，包括買一送一、第二杯半價或寄杯優惠全部有，陪消費者邁入天氣多變的仲秋時刻。

▲星巴克買一送一。（圖／記者林明瑋攝）

星巴克從9／1至9／2限定兩天，邀請民眾「一起抓住夏天的尾巴」，這兩天不限時段、不限品項，消費者只要至實體門市消費，購買兩杯大杯以上相同容量、風味、冰熱飲料，可享第二杯半價優惠，雖名義是抓住夏天尾巴，但不限冷熱飲，也算是優惠小確幸。

此外，本次第二杯半價優惠也加入各風景區門市，之前許多優惠活動風景區門市是沒有提供的喔，仍不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，單筆交易最高限購四杯，需當場一次領取。

▲星巴克買一送一,星巴克,喝咖啡,咖啡。（圖／pixabay）

85度C在9月份仍延續週間優惠活動，每週三推出黑糖珍珠系列第二杯半價，其系列品項包括黑糖珍珠鮮奶、黑糖珍珠奶茶，單價45元起，可混合搭配，折扣品以低價者計；每週五則推中大杯咖啡系列第二杯半價優惠，此活動限同品項，另須注意不適用於外送服務。

▲星巴克買一送一,85度C。（圖／85度C提供）

伯朗咖啡館則在9月續推卡友獨享飲品買一送一，針對9月份的每週一9／5、9／12、9／19、9／26，只要持伯朗Lounge卡消費，可享飲品買一送一，飲品不限品項與容量，結帳金額以高價品計算，手沖咖啡、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，並限結帳當日領取。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

丹堤咖啡針對9月份，也推出中秋賞月趣寄杯優惠，即起至9／10止，消費者一次購買6杯，就額外再送6杯，此優惠需至丹堤行動購物網加入會員，信用卡線上付費即可享外帶飲品咖啡買6送6優惠，90元飲品券12杯原價1,080元，特價540元，兌換期間至11月底止。

▲星巴克買一送一,星巴克,丹堤,伯朗,連鎖咖啡。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、丹堤官方粉絲團）

關鍵字：

星巴克, 全品項, 第二杯半價, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗, 丹堤, 85度C, 中秋

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