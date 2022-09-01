STANLEY環保杯也能硬派時尚　樂扣樂扣耍可愛很吃香

▲STANLEY推出多款中性的環保杯保溫瓶。（圖／永新瓦MIHOLIFE提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著環保政策的推進，年底前環保杯話題將持續高張不下，市面上走可愛療癒杯款數百種，美國品牌STANLEY獨排眾議，以硬底軍用風格搭配都會時尚成亮點，讓形象總是走率性風格的男男女女，拎著杯子買咖啡、手搖飲都能一氣呵成，不讓一身西裝俐落形象被可愛環保杯摧殘殆盡。而樂扣樂扣走可愛文青風，首波銷售也創出佳績。

永新瓦MIHOLIFE宣佈自今年春夏正式代理來美國STANLEY保溫瓶，讓經典的硬底子軍用風格，跨足城市都會的細膩時尚，因應環保減塑政策、相關商品正夯的時刻，也在近期推出兩款「STANLEY冒險系列吸管隨手杯」、「STANLEY Aerolight 跨界系列輕航杯」以俐落外型與漸層設計呈現使用者風格。

STANLEY冒險系列吸管隨手杯訴求輕便、時尚、易就口的概念，推出3種尺寸與8種顏色，分別為1.18L、0.68L、0.47L，可輕易量測一日喝水量，專利打造的FlowState 3位旋轉蓋上，可提供即飲、吸管、啜飲三種飲用方式，且易拆卸清潔，連蓋子與吸管採用的Tritan安全材質，都耐熱達攝氏100度C，此外內部採用100%回收材質打造杯體內層304不銹鋼，真心做環保。

色系較為柔和、多元的STANLEY Aerolight跨界系列輕航杯，採用AeroLight輕量級技術，搭配小巧的瓶身設計，在偏陽剛氣質的軍用風格架構上，以柔嫩色系、漸層為特色，打造一種中性氛圍的效果，帶森林系質感的薄荷白、中性百搭的清新藍、經典的錘紋綠，以及率性的星辰黑，讓個性鮮明的使用者能增添更多細膩面貌。

STANLEY冒險系列吸管隨手杯售價1,000元至1,480元；STANLEY Aerolight跨界系列輕航杯售價1,580元至1,680元。

▲環保隨行杯、吸管杯話題再衝一波，樂扣樂扣推出淡文青風格產品。（圖／樂扣樂扣提供）

韓牌樂扣樂扣近期推出旗下最新隨行話題杯，包括去年搶佔IG版面的「清新玻璃杯」，推出莫蘭迪新色，以及網美系「嚼對搖搖吸管杯」，全部走「淡文青」清新風，透明設計手搖飲漸層也能忠實呈現，上市後果然出現熱銷，超可愛的瓶身加上粉嫩顏色，讓嗜飲手搖茶的族群們都蠢蠢欲動。

去年一個月銷量破萬的兩用耐熱玻璃隨行杯系列，今年度再度推出莫蘭迪新色，包括奶油霜白、迷霧薄荷綠、焦糖栗子棕、夢幻天空藍各各皆美，玻璃杯身耐熱溫度從-20度C到100度C，兩用雙飲口杯蓋設計，可直接對嘴喝或使用吸管，大口徑設計且吸管、杯蓋可拆卸，方便好清洗，文青上班族最適合。

嚼對搖搖吸管杯針對大杯手搖飲品推出，迷霧薄荷綠、粉嫩蜜光橘、蜂蜜奶油黃、雲朵乳酪藍四色都超有小清新風格，360度寬口徑吸管可隨意搖動，珍珠或椰果也能吸好喝好。

連鎖咖啡品牌85度C近期也因應環保需求，更推出兩款莫蘭迪色隨行杯和吸管杯，只要到門市消費任一商品，加價419或459元即可加購，吸管杯內膽為陶瓷塗層，杯身為304不鏽鋼，6小時可保溫50度C，隨行杯則有流線圓弧外型，上蓋是304不鏽鋼內芯，內膽為陶瓷塗層，6小時有63度C的保溫效果。業者表示，折5元優惠實行後，全台門市相較去年同期，平均每天多五百杯兌換優惠，一年預估再減少16萬個一次性飲料杯。