BV新任創意總監首季形象廣告曝光　「金屬提把編織包」上演高級寧靜





▲Bottega Veneta新任創意總監Matthieu Blazy 主導的首個形象廣告。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

今年3月2022秋冬時裝周為Bottega Veneta新任創意總監Matthieu Blazy首秀，從一套再簡潔不過的白背心搭配牛仔褲開啟旅程，讓大家一睹品牌高超的皮革工藝技術。如今他所主導的首個形象廣告曝光了，主打「安靜無聲也是種力量」，讓各種編織單品永恆。

▲Matthieu Blazy 此次透過攝影師、電影攝影師及模特兒多重的視野，為品牌打造秋冬廣告形象。（圖／品牌提供）

創意總監Matthieu Blazy 此次透過攝影師、電影攝影師及模特兒多重的視野，為品牌打造秋形系列形象。一切的起點從米蘭時裝秀San Fedele的後台出發，再來到比利時的Horst Festival，最後回到義大利南方海岸，藉由41張如電影劇照般的平面及動態影像，「超越了風格成為永恆，這是它安靜無聲的力量的一部分」是Blazy 傳導的理念之一。

▲紙質牛皮打造的 Kalimero Bag全手工編織包、帶有金屬提把的SARDINE手提包是本季重點單品 。（圖／品牌提供）

也是如此安靜才能襯托出Intrecciato 皮革編織工藝，模特兒生活化演繹Matthieu Blazy本季的代表性設計，有以紙質牛皮打造的 Kalimero Bag全手工編織包、帶有金屬提把的SARDINE手提包，可搭配秀上首套造型Nappa 皮革白背心以及牛仔褲呈現，都是他對於編織的最新見解，不妨跟著Matthieu Blazy的視線一同走入情境中。

▲品牌代言人千黛亞、F1世界冠軍得主路易斯漢米爾頓爵士出鏡品牌「Pink PP」形象照。（圖／品牌提供）

另一系列讓人印象深刻的形象照，還有Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli的單色系創作「Pink PP」，被他寄託了活力與自由，在攝影師Michael Bailey Gates 的鏡頭下，Zendaya 身穿收腰洋裝搭配同色絲襪以及厚底高跟鞋，讓身型無限延展，手拎Valentino Garavani One Stud 鉚釘包，柔美色系與硬挺線條帶來強烈對比。另也詮釋了較為正式的套裝，官方形容：「鏡頭捕捉的每一個瞬間，都成就了一幀幀富於動感的大片。」