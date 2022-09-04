柯佳嬿10大優雅金句：人生就是風雨天晴不斷交替，沒有什麼了不起

文／Workworks職場人

一講到台劇的清新氣質女神，職場人們會聯想到哪位女藝人呢？以偶像劇《必娶女人》、《想見你》獲頒金鐘獎最佳女主角的柯佳嬿，她溫柔恬靜的外表，幽默的說話風格，被不少網友譽為反差萌女神！每次觀看柯佳嬿的受訪影片，不禁常常被她說的話語所吸引，以下跟著編輯的分享，一同窺探柯佳嬿的優雅金句吧！

柯佳嬿優雅金句

1. 活在當下就是，專心眼前正在做的事情，如此而已。

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大家都懂要活在當下，那麼到底怎樣算活在當下呢？柯佳嬿分享：「活在當下就是不要想著等一下或明天的事，甚至不要想著下週的行程」，如果當下正在喝茶那就好好品嚐茶的風味～如果你正在看一本書那就好好投入文字世界，專注並感受我們正在做的事情，不管現在正在做什麼，保持心無旁騖的心態，那麼就可以算是真切的活在當下！

2.長大很久以後才明白，學會跟自己相處是很重要的。

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長大之後才漸漸明白，「學會跟自己相處是很重要的」，畢竟每個人的一生，只有自己才能陪伴自己到老，伴隨著時間的流逝，我們要慢慢理解靠自身能力，來體會人生的滋味，甚至放下原本解不開的心結！

3. 點亮蠟燭，象徵點亮心中的美好光芒，給自己也給身邊的人，更多鼓勵和力量

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職場人們有點香氛蠟燭的習慣嗎？柯佳嬿曾說過：「點亮蠟燭，象徵著點亮心中美好光芒」，自從聽完這句話後，編輯就買了香氛蠟燭擺放在辦公桌上，除了香氛味道療癒，也希望透過點亮蠟燭，能帶給自己、身邊的人更多鼓勵與能量！

4. 每個人都是獨一無二的存在，你的美好無可取代。

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每片綠葉都有自己獨特的美，職場人們也是！柯佳嬿曾在訪談中提及，小時候即便經歷霸凌的陰影，不過長大接觸演員角色後，才慢慢領悟到「每個人都是獨一無二的存在，你的美好無可取代」，即便外型沒有他人優越，但絕對要相信自己在這世界上是最獨特、有價值的。

5. 愛是有壽命的，每天醒來睜開眼睛，都該歡慶你們還愛著對方。

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職場人們平時會向身邊的伴侶告白嗎？不管你們在一起多久，都該慶幸你們還愛著對方，「愛是有壽命的」好好珍惜每分每秒相處的時光、把握彼此相愛的時光、創造共同回憶！

6. 接受自己，欣賞自己，善待自己，我們只需要做自己年紀裡的最好。

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比起在意歲月流逝而感到焦慮，不如好好把握現在！每個人生階段都擁有不同的美好，20歲時擁有該年紀的年輕任性、30歲能自主選擇想過什麼樣的生活，不管職場人們面臨人生的哪個階段，都要「用正面樂觀的態度迎接未來，學著擁抱現階段的自己」，不要過度追隨不屬於此階段的東西，那會很辛苦的！

7. 別去糾結是怎麼走到這裡的，你已經在這裡了，把腳下的路走好，就能抵達明天。

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職場上難免會遇到工作瓶頸的窘境，不論遇到任何挫折難關，都不要過度糾結！如同柯佳嬿分享：「把腳下的路走好，就能抵達明天」，與其花時間糾結、思考為何走到這一步，不如好好享受眼前的生活，期望成長的路途中，我們都能活的更灑脫、更有價值。

8.人生就是風雨天晴不斷交替，沒有什麼了不起。

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不論現正處於工作低潮、感情失戀的你，請務必告訴自己這些壞事情總會過去的！「人生就是風雨天晴不斷交替，沒有什麼了不起」，期許我們都能撐過人生偶爾黑暗的角落，往後才能享受更溫暖和煦的陽光！

9. 每個人可能都曾愛過一個，讓自己感到痛苦的人。期盼他長大，期盼他回頭，期盼他有一天能好好愛自己。

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每個女孩心中一定曾有過刻骨銘心的戀愛，飾演《媽，別鬧了》陳若敏角色的柯佳嬿，認為有些事情就是得走過那麼一回，我們才有辦法真的明白這段戀情曾經多麼瘋癲、珍惜、驚天動地相愛過！這篇貼文坤達更留言放閃：「腿跑出來了」（墨鏡戴好）

10. 去做一件全新的事情，才能得到全新的心情跟感受。

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因《想見你》戲劇種下八三夭、柯佳嬿的創作緣分，去年還邀請柯佳嬿擔任演唱會特別嘉賓，更創意以「三八姬」的團名笑翻網友！演員身份的她，從沒想過自己能與樂團創作音樂，柯佳嬿分享人生就是要做一件全新的事情，才能得到全新的心情和感受！

以上分享「柯佳嬿10大優雅金句」，職場人們最喜歡哪一句呢？歡迎跟編輯分享唷！

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