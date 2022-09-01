茱莉安摩爾「黑透紗」整雙腿看光！　「煙火披風」閃瞎紅毯

記者王則絲／外電報導

61歲影后茱莉安摩爾（Julianne Moore）為第79屆威尼斯影展的評審團主席，8月31日開幕首日，茱莉安摩爾選穿黑色透紗禮服現身電影《White Noise》首映紅毯，讓視線直接穿透布料能看見整雙美腿，而身上放射狀彩色亮片的披風，像是煙火一樣綻放，女王氣勢閃瞎紅毯。

▲茱莉安摩爾電影首映造型十分閃亮動人。（圖／達志影像）



茱莉安摩爾8月30日抵達威尼斯，參加晚宴時的「木蘭飛彈」造型就已十足驚艷，沒想到隔天開幕首日紅毯上更是閃耀光芒。

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茱莉安摩爾於電影《White Noise》首映紅毯上，選穿一襲VALENTINO尚未曝光的2023春夏禮服，黑色透紗的布料讓視線能夠穿透，使她的整雙腿若隱若現，大方展現性感，肩上的拖地披風採用大量的彩色亮片，整身造型宛如煙火一樣光彩奪目，光芒簡直閃瞎紅毯，並佩戴卡地亞（Cartier）珠寶點綴，增添女王氣場。

《雷神索爾》中飾演「女武神」角色的女星泰莎湯普森（Tessa Thompson）近年來以驚人的時尚駕馭力稱霸各紅毯，這回現身威尼斯影展紅毯，她穿著Armani Privé 於2009年春季設計的高訂禮服，銀色的立體波浪裙搭配花苞褲的造型，宛如一件藝術品般美麗，也是紅毯上值得關注的焦點。

▲泰莎湯普森現身威尼斯影展，造型堪稱藝術品。（圖／達志影像）



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