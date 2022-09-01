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UNIQLO紙袋開始收費！ZARA、H＆M⋯快時尚品牌購物袋提供規定總覽

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記者王則絲／台北報導

日系快時尚品牌UNQLO從9月2日起將停止免費提供購物紙袋，自八月份起門市店員以及官網便已開始進行預告，所以不少民眾都已接收到消息，新規定曝光後，多數網友都表示支持態度。然而，以取消免費提供購物袋來響應永續環保的作為，在眾多快時尚品牌中早已是個趨勢，以下就替讀者們整理了各家快時尚品牌的「購物袋提供規定總覽」。

▲UNIQLO紙袋。（圖／官網）

▲UNIQLO宣布9月2日起紙袋開始收費。（圖／品牌提供）

UNIQLO

UNIQLO於日前公告，為推動更友善環境的購物方式，希望顧客可以自備購物袋，從9月2日起將不再免費提供購物紙袋，往後若有需要紙袋包裝，不分尺寸一個3元，且紙袋所得將全數捐給農委會林物局植樹減碳行動。

▲UNIQLO紙袋。（圖／官網）

▲UNIQLO官網公告。（圖／翻攝自官網）

GU

與UNIQLO同屬迅銷集團的GU，也將與UNIQLO同步進行「停止免費提供購物紙袋」的規定。

GAP

美式休閒品牌GAP自從2020年6月起便已停止免費提供購物袋，至今持續維持S、M號紙袋3 元、L號紙袋5元，且特別推出一款「可收納購物袋」，每週二只要憑這款購物袋來消費，就有額外95折的優惠，這項活動現在也有持續進行。

▲快時尚購物紙袋規定。（圖／記者王則絲攝）

▲快時尚品牌購物紙袋。（圖／記者王則絲攝）

H&M

H&M長期提倡永續環保，自2022年4月22日起，H&M透過小額付款使用紙袋，以減少紙袋的整體使用量，每個尺寸的紙袋都是2元，同時H&M也會捐出所有紙袋收益，用以支持三十多年來持續致力促進環境保育的荒野保護協會。

ZARA

ZARA在台灣目前還維持免費提供購物袋的方式，同屬Inditex集團旗下的Pull & Bear亦持續提供紙袋，不過Inditex集團在澳洲以及部分歐洲國家，已有陸續開始實施購物紙袋收費的規定。

關鍵字：

快時尚, UNIQLO, 購物紙袋, 免費提供購物袋, ZARA, H&M, GAP

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