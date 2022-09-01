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隋棠珍珠項鍊被女兒玩斷　機會教育「喜歡珠寶就要加油｣

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▲隋棠出席TASAKI高級珠寶活動。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

日本珠寶品牌TASAKI今舉辦Atelier系列高級珠寶展，由隋棠展示總價逾2400萬元的Illimitable系列珠寶，她對珍珠情有獨鍾，輕鬆就能搭得年輕有型，還曾大方出借珍珠項鍊給女兒Lucy佩戴，未料不到半天就被玩斷了，她當下沒有破口大罵，但領悟到還是先給小孩玩具飾品就好，藉此機會教育告訴女兒：「不可以垂手可得，喜歡珠寶就要加油、好好賺錢。｣

▲▼隋棠 。（圖／公關照）

▲隋棠佩戴TASAKI Illimitable南洋珠搭配彩色剛玉與美鑽項鍊20,100,000元，右耳佩戴耳環4,330,000元。（圖／Tasaki提供，以下同）

近期因「神隊友」老公不在台灣，隋棠進入「一打三」模式，每天拍戲凌晨收工後，還要檢查小孩的功課與書包，她笑稱：「所以黑眼圈比較深，化妝師辛苦了。」但她慶幸暑假前已全家到南部度假一個月，若疫情趨緩能出國玩，最想帶著孩子到叢林探險。

▲▼隋棠 。（圖／公關照）

▲隋棠熱愛大自然，因此對TASAKI Atelier系列作品特別有共鳴。

▲▼ TASAKI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲TASAKI Atelier系列鑲嵌鑽石、藍寶石與白蝶南洋珍珠的Aurora極光項鍊4,420,000元，耳環4,120,000元，鑽戒242,000元。

今隋棠所戴的TASAKI Atelier系列Illimitable開放式項鍊，點綴彩色剛玉、鑽石與黑蝶南洋珠，演繹魚群穿梭在多彩珊瑚中的動態景致，她也被Waterfall系列珠寶如流水奔騰與水花飛濺的生動模樣吸引，當中兩款結合白蝶南洋珠、淡水珍珠與鑽石的項鍊皆為可轉換設計，一款可變身為耳環，另一長鍊更多變，可轉換成短鍊、手鍊。

▲▼ TASAKI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲TASAKI Atelier系列Waterfall珍珠鑽石項鍊可轉換成手環，2,590,000元。

▲▼ TASAKI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲發想自航標得TASAKI Atelier系列Buoy項鍊324,000元，耳環530,000元。

今起於台北101購物中心盛大登場的World Masterpiece頂級珠寶腕錶大賞，珍珠名家MIKIMOTO展出頂級之作，焦點為一款身價上千萬元的珍珠與鑽石的項鍊，一側是由小漸大白色南洋珠構成，銜接猶如繁星錯落排列的美鑽，雖是不對稱設計，但視覺上平衡而優雅。

▲▼ TASAKI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO正於台北101購物中心展出頂級珠寶系列的日本Akoya珍珠與南洋珍珠鑽石項鍊，17,700,000元。（圖／MIKIMOTO提供）

關鍵字：

隋棠, TASAKI, MIKIMOTO

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