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不吃澱粉復胖快！營養師：「抗性澱粉」熱量低，冷飯、冰地瓜吃起來

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▲▼營養師教吃抗性澱粉。（圖／Unsplash）

▲煮好的飯放涼後，就成為抗性澱粉。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

很多人減重都不敢吃澱粉，覺得戒澱粉會瘦得比較快，但營養師余朱青提醒，碳水化合物是能量來源，不吃會影響健康，倒不如選擇優質澱粉或抗性澱粉，能讓你有飽足感且熱量低，她也提醒減重是漫漫長路，均衡營養很重要。

營養師余朱青分享，澱粉屬於碳水化合物，是肌肉和大腦的主要能量來源 ，不但可以維持體力和耐力，也有助於肌肉的修復，不吃會影響健康，雖然短暫戒澱粉會瘦，但是恢復正常飲食後，復胖速度也很快。

▲▼營養師教吃抗性澱粉。（圖／Unsplash）

她也提醒，減重時短時間內感覺體重有掉，有可能減掉的不是脂肪，而是寶貴的肌肉，所以下次若要要減脂時會發現更難瘦下來，因為1公斤的肌肉能消耗75~125卡熱量，而1公斤的脂肪只能消耗4~10卡的熱量。

所以在減脂時，營養一樣要均衡，澱粉不是不能吃，是要吃優質的澱粉或是選擇抗性澱粉。她進一步分享，抗性澱粉也是屬於碳水化合物，是指不能被胃和小腸人體消化道吸收的澱粉，因為無法被人體吸收分解成葡萄糖，所以也就無法成為能量的來源 。

▲▼營養師教吃抗性澱粉。（圖／Unsplash）

抗性澱粉吃下去後，會產生飽足感，也因為無法吸收，所以相對的攝取的熱量也會比較少，營養師分享一般來說放涼後會產生較多的抗性澱粉，像是煮熟放冷的米飯、煮完冷卻的燕麥、煮熟放涼的馬鈴薯、冰過的地瓜、壽司、南瓜、玉米、豆類、未成熟綠香蕉等等。

她也提醒同樣是米飯，如果已經煮成稀飯的話，就算放涼也不會再含有抗性澱粉，而且雖然抗性澱粉比一般澱粉熱量低，但是不要以為只要把食物放涼了吃，就能得到抗性澱粉，也沒因為有抗性澱粉就一直吃，吃多也是會發胖的喔。

▲▼營養師教吃抗性澱粉。（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

▲（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

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