說．流行／Schiaparelli「心肺禮服」殺出血路　多虧她超現實設計叛逆一生

記者鮑璿安／專題報導

近年來海外紅毯出現許多前衛大膽的禮服，無論是超模Bella Hadid驚艷坎城影展的肺部項鍊設計，或是前些日子巴西歌手Anitta在MTV VMA頒獎典禮的纏繞式鏤空裙裝，皆出自義大利高級訂製服品牌Schiaparelli，除了助她們在紅毯上成為萬眾矚目焦點，也代表超現實的設計一步步走進大眾視線，此次《ET FASHION》說流行就來聊聊這些顛覆想像力的創作。

▲超模Bella Hadid、巴西歌手Anitta穿著Schiaparelli 禮服亮相，註定是焦點。

品牌創辦人Elsa Schiaparelli起初的標誌性設計，並非狂野大膽的禮服，而是一件黑白手工編織毛衣，運用了視覺陷阱（Trompe-l'œil）手法，打造出如同真實蝴蝶結點綴其上的效果，給人極度真實的空間感，現今不算技藝超群，但在當時必然是非常新穎的設計，因此在國際上迅速走紅。

▲品牌創辦人Elsa Schiaparelli 身著以視覺陷阱（Trompe-l'œil）靈感設計的黑白針織毛衣 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Elsa Schiaparelli 與西班牙超現實主義畫家達利1949年合照。

任何材質、動物、昆蟲都可以是她的靈感來源，回歸品牌歷史上誕生過巨大的蜜蜂胸針、龍蝦禮服、「櫃子洋裝」（Drawer Suit），種種都是生命力的表現， Elsa Schiaparelli曾提到：「一件服裝沒有生命，除非它被人穿著。而在它被人穿著的瞬間，人們的性格就賦予它新的意義，可能榮耀它也可能毀了它，或是將它寫成一首頌讚美麗的詩歌。」

Elsa Schiaparelli將女性的衣著表現得像鎧甲般堅硬，不刻意賣弄性感，話說回來她本身就是個戲劇化人物，生於書香世家，從小受到父母親藝術文學氣息熏陶，卻沒有順應時代做個乖乖女，更曾離家出走、透過絕食抗議父母下達的安排。在貴人之一設計師保羅波列（Paul Poiret）鼓勵下，Elsa萌生了設計服飾的想法，30歲後，終於在1927年創立品牌，憑著對於超現實主義的熱愛，從針織編出最叛逆的旅程。

百年後品牌交接到新任創意總監Daniel Roseberry手中，他以前衛強烈的設計理念在紅毯上殺出一條血路，最新 2022 秋冬高訂以「Born Again」為主題，漆黑簡潔的秀場宛如讓人夢回古典年代， 模特兒身穿緞面緊身開衩裙裝踏出優雅堅定的步伐，足夠讓時尚迷屏息以待。

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