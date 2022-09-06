fb ig video ETtoday search mobile

說．流行／Schiaparelli「心肺禮服」殺出血路　多虧她超現實設計叛逆一生

>

記者鮑璿安／專題報導

近年來海外紅毯出現許多前衛大膽的禮服，無論是超模Bella Hadid驚艷坎城影展的肺部項鍊設計，或是前些日子巴西歌手Anitta在MTV VMA頒獎典禮的纏繞式鏤空裙裝，皆出自義大利高級訂製服品牌Schiaparelli，除了助她們在紅毯上成為萬眾矚目焦點，也代表超現實的設計一步步走進大眾視線，此次《ET FASHION》說流行就來聊聊這些顛覆想像力的創作。

▲超模Bella Hadid、巴西歌手Anitta穿著Schiaparelli 禮服亮相，註定是焦點。

品牌創辦人Elsa Schiaparelli起初的標誌性設計，並非狂野大膽的禮服，而是一件黑白手工編織毛衣，運用了視覺陷阱（Trompe-l'œil）手法，打造出如同真實蝴蝶結點綴其上的效果，給人極度真實的空間感，現今不算技藝超群，但在當時必然是非常新穎的設計，因此在國際上迅速走紅。

▲Schiaparelli 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲品牌創辦人Elsa Schiaparelli 身著以視覺陷阱（Trompe-l'œil）靈感設計的黑白針織毛衣 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Elsa Schiaparelli 與西班牙超現實主義畫家達利1949年合照。

任何材質、動物、昆蟲都可以是她的靈感來源，回歸品牌歷史上誕生過巨大的蜜蜂胸針、龍蝦禮服、「櫃子洋裝」（Drawer Suit），種種都是生命力的表現， Elsa Schiaparelli曾提到：「一件服裝沒有生命，除非它被人穿著。而在它被人穿著的瞬間，人們的性格就賦予它新的意義，可能榮耀它也可能毀了它，或是將它寫成一首頌讚美麗的詩歌。」

Elsa Schiaparelli將女性的衣著表現得像鎧甲般堅硬，不刻意賣弄性感，話說回來她本身就是個戲劇化人物，生於書香世家，從小受到父母親藝術文學氣息熏陶，卻沒有順應時代做個乖乖女，更曾離家出走、透過絕食抗議父母下達的安排。在貴人之一設計師保羅波列（Paul Poiret）鼓勵下，Elsa萌生了設計服飾的想法，30歲後，終於在1927年創立品牌，憑著對於超現實主義的熱愛，從針織編出最叛逆的旅程。

百年後品牌交接到新任創意總監Daniel Roseberry手中，他以前衛強烈的設計理念在紅毯上殺出一條血路，最新 2022 秋冬高訂以「Born Again」為主題，漆黑簡潔的秀場宛如讓人夢回古典年代， 模特兒身穿緞面緊身開衩裙裝踏出優雅堅定的步伐，足夠讓時尚迷屏息以待。

►說・流行／布蘭妮20年前穿搭回歸！解密緊身、低腰的「Y2K」為何燒

►說・流行／明星偷偷在穿的丹麥品牌GANNI　年輕女孩們一定要認識

關鍵字：

說流行, Schiaparelli, 禮服, 高訂

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

最愛吃醋三大星座男！TOP 1認為女友是自己的、誰都不能碰，佔有慾超強烈

最愛吃醋三大星座男！TOP 1認為女友是自己的、誰都不能碰，佔有慾超強烈

日網爆紅心測「潛水時看到什麼」？　第一直覺分析你的怪人程度

日網爆紅心測「潛水時看到什麼」？　第一直覺分析你的怪人程度

星巴克9／5起連兩天「買一送一」　85度Ｃ拿鐵「第二杯25元」

星巴克9／5起連兩天「買一送一」　85度Ｃ拿鐵「第二杯25元」

安海瑟薇「鳳梨愛鞋」首登台！Aquazzura快閃店必敗款一次看 侯佩岑美貌進化！「公主頭紅唇造型」好驚艷，網讚：根本章子怡 布蘭登費雪甩低潮復出亮相紅毯！《怪奇》女星水晶馬甲造型超驚艷 朴信惠背愛馬仕包逛展覽　腳下「超潮球鞋」暗藏藝術靈魂 Rosé也愛用！神級「蓬鬆感髮品」盤點，幫你創造高回頭率 《美少女戰士》聯名錶不到5千元入手　上演變身「水手月亮」場景 營養師曝10種常見的「超級食物」！抗氧化、防癌還有助維持體重

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面