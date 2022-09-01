無印良品9／15起不提供免費紙袋　9／2去UNIQLO記得自備袋子

▲無印良品9／15起停止提供購物袋。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

繼台北市政府宣布，12月起禁用一次性塑膠杯，讓環保議題再度炒熱，而日本居家品牌無印良品今（9／1）也對外公告，自9／15起全台分店將停止供應免費購物紙袋，消費者若需要紙袋需額外支付3元進行購買，藉此鼓勵民眾能重複使用自備購物袋消費。而UNIQLO也於9／2起停止提供紙袋，請民眾購買可重複購物袋使用。

近期有不少針對環保議題推出相關政策與措施，繼7月起民眾於連鎖飲料店、便利商店、速食店及超級市場購買飲品自備環保杯，四大連鎖業者須配合新政策，提供至少5元價差折扣，日前台北市環保局再宣布，自12月起禁用一次性塑膠杯，讓民眾需要自備環保杯，讓環保能更加落實在生活中實踐。

無印良品繼UNIQLO之後，也宣布從9／15起停止供應免費紙袋，業者表示從2016年起，就以鼓勵形式，推動顧客自備購物袋即折抵現金，近半年減少了近130萬個購物袋的使用，也持續在商品包裝上進行簡化及減塑，為了擴大顧客響應並更具體減少購物袋的使用量，MUJI無印良品與Café & Meal MUJI門市將於9／15起，停止免費提供購物提袋。

若消費者需要紙袋，需付3元進行購買，另也提供多款購物袋商品讓消費者選購，可重複使用減少更多垃圾產生，售價45元起。

▲UNIQLO日前已宣布9／2起不再提供購物袋。（圖／業者提供）

日本快時尚業者UNIQLO在數月前也宣布，自9／2起開始停止在門市供應紙類購物袋，若需使用紙袋需支付3元費用，而其紙袋販售所得將全數支持農委會林務局的植樹減碳行動。