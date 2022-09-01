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皮膚科醫師曝常見「4大保養迷思」　讓你變成敏感肌還加速老化

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▲▼ 皮膚科醫師曝常見「4大保養迷思」。（圖／翻攝ＩＧ，公關提供）

▲皮膚科醫師提醒，改善敏感肌要從日常保養下手、好好調理。（圖／翻攝IG@etudeofficial、@thanks_kim）

記者張毓容／綜合報導　 

根據2019尼爾森的調查指出，台灣有7成人屬於敏感性肌膚，其中有4成是中度或重度敏感，而女性占比高達70%，就連男性敏感肌的狀況也在持續增加當中。彤顏診所院長吳柏毅醫師就指出，許多人對於保養常有的4大錯誤迷思，就是造成敏感肌的元兇，還讓肌膚處於「膚況不穩定」的慢性發炎狀況，進而加速肌膚老化、影響皮脂腺的分泌，讓你感覺怎麼保養都沒用。

  

＃價格迷思

不少人都以為使用昂貴又功能性強的保養品就能讓皮膚更好，但吳醫師建議，保養品要盡量避免過多添加物，盡量選用無香精、非化學性抗菌劑與防腐劑的產品，減輕肌膚的負擔。

＃潮流迷思

有些人挑選保養品時，只注意市面上流行、名人打廣告就買來用，完全沒有考慮是否適合自己的膚況。但當膚況不穩定時，更要留意保養品對皮膚的適用性，膚況不適合，再新穎的成分都發揮不了作用，還會越用越糟。

＃效果迷思

護膚品使用沒幾次效果就非常明顯，當心是不當成分所呈現的假象。市面上有些保養品為了讓功效明顯又快速，會添加激素、類固醇等成分，以及強化美白效果的重金屬等，長期使用下來反而造成皮膚慢性發炎的狀況，嚴重還會引發過敏。

＃用藥迷思

你是不是也常認為，皮膚過敏就到皮膚科拿藥來擦就好？吳醫師提醒，藥物只是減緩急性症狀，治標不治本，改善敏感肌狀況一定要從「調理皮膚」開始做起。

吳醫師表示，改善敏感肌須從日常保養下手，好好調理皮膚才是根本之道。平時務必做好清潔、保養、防曬三大步驟，而對於處在慢性發炎的肌膚，最好選擇敏感肌專用的保養品，這些保養品會剔除容易造成過敏的成分，減少皮膚的負擔。

此外，應保守使用面膜，並謹慎挑選紙材，防止因面膜紙造成的過敏。必要時可找醫師進行「敏弱肌調理」的療程，讓專業的皮膚科醫師進行配套導入，或者施打可舒緩、抑制發炎的雷射比如：虹彩光、染料雷射等，讓皮膚處於較好的狀態加速恢復健康。

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