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日本「大容量電烤盤」僅3999元　想吃烤肉馬上就有、還能邊做章魚燒

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文／C編

電烤爐是近年很流行的小家電之一，可以在家烤肉、做章魚燒等等，用途比你想的還要多，相當方便，放上桌邊煮邊吃，更添樂趣，「Her森森」推出「日本IRIS電烤盤」特價，再送章魚燒烤盤一個，CP值夠高。

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▲IRIS,電烤盤,烤盤,章魚燒盤,Her森森,。（圖／Her森森）

▲日本IRIS電烤盤WHP-012優惠中，點我購買

日本IRIS電烤盤採用雙頭式電熱管設計，左、右兩邊可以調整不同溫度，加熱不同食材，有4段溫度可控制，從80度、120度、180度到250度，做出更美味的料理。

跟市面上其他品牌比較不一樣的是，IRIS電烤盤比較屬於大面積的設計，一次可以煎60顆水餃，若同時使用兩種烤盤，例如平面烤盤、平面＋章魚燒烤盤，可以邊烤肉、邊製作章魚燒，想吃什麼都可以馬上做，實用度超高。

尤其是接下來正逢中秋節烤肉，一定有很多人家裡會想吃燒烤，但又不想去外面人擠人，IRIS電烤盤就可以滿足願望，在家裡輕鬆烤肉、烤蔬菜、烤海鮮，想吃不用等，還可以享受一家人團聚的時光。

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▲IRIS,電烤盤,烤盤,章魚燒盤,Her森森,。（圖／Her森森）

▲日本IRIS電烤盤WHP-012優惠中，點我購買

「Her森森」推出「日本IRIS電烤盤WHP-012」，原價5499元，不但特價還送一組章魚燒烤盤，可以摺疊式收納，不用的時候也不佔空間，想吃燒烤就立刻有得吃，當然必買。

關鍵字：

IRIS, 電烤盤, 烤盤, 章魚燒盤, Her森森

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