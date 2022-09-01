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江詩丹頓百萬金錶逾百人下訂　台北101鐘錶珠寶大賞限量款盡出

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▲▼台北101鐘錶珠寶大賞 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓Historiques系列222腕錶，18K金版本1,870,000元。（圖／台北101提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

台北101購物中心年度World Masterpiece大師之作頂級珠寶腕錶展今登場，15大品牌端出全球限量之作吸引超級VIP，瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin）主打的Historiques系列222腕錶雖未限量，但重新演繹傳奇Jumbo錶款，保留222腕錶標誌性的37毫米錶殼、凹槽錶圈、金色面盤、一體式錶鍊與錶殼5時位置的馬爾他十字標幟，讓錶迷為之瘋狂，台灣已有超過百位顧客排隊下訂。

▲▼台北101鐘錶珠寶大賞 。（圖／公關照）

▲寶格麗OCTO L’ORIGINALE 陀飛輪鑽錶，24,810,000元。

▲▼台北101鐘錶珠寶大賞 。（圖／公關照）

▲寶璣Tradition 7047 Tourbillon Waltz腕錶，6,120,000元。

World Masterpiece大師之作頂級珠寶腕錶展今年邁入第10年，最大突破是走出台北，日前搶先於高雄登場獲得好評，今起至17日返回台北購物中心主展場，特別開放101樓空間舉辦雲端鑑賞會，並舉辦25場座談與製錶工坊體驗會，與精品迷交流互動。各品牌話題之作盡出，寶格麗（BVLGARI）祭出Octo L’Originale滿鑽陀飛輪腕，展現珠寶與製錶極致工藝；寶璣（Breguet）為此次盛會調來Tradition Tourbillon 7047陀飛輪腕錶；蕭邦（Chopard）與MIKIMOTO也展出全球唯一的珠寶作品，全力搶攻金字塔客層。

▲▼台北101鐘錶珠寶大賞 。（圖／公關照）

▲名模張敏紅佩戴MIKIMOTO頂級珠寶系列珍珠鑽石項鍊1,390,000元，南洋珠鑽石耳環2,430,000元，珍珠手鍊各400,000元與500,000元。

▲▼台北101鐘錶珠寶大賞 。（圖／公關照）

▲名模李彬演繹蕭邦紅地毯系列祖母綠珠寶腕錶及祖母綠項鍊。

同樣精品品牌匯聚的麗晶精品，自8／26開始的黃金週檔期，短短5天的業績較去年同期成長40%至50%，昨（8／31）晚舉辦「Starry Night 星空饗宴」主題的麗晶之夜，邀年度消費前100位的VVIP參加晚宴，當中不乏消費破億元的貴客入席，品嘗美食的同時也欣賞各品牌的頂級作品大秀，「鑽石之王」（海瑞溫斯頓）特別為此盛會調來數十億元的頂級珠寶，緬甸紅寶石鑽石珠寶、斯里蘭卡藍寶石項鍊、紅碧璽和彩寶項鍊、黃鑽與白鑽套組都是首度在台曝光的焦點之作。

▲▼台北101鐘錶珠寶大賞 。（圖／公關照）

▲名模林葦茹於麗晶之夜展演海瑞溫斯頓的紅寶石鑽石珠寶。（圖／海瑞溫斯頓提供）

▲▼台北101鐘錶珠寶大賞 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓首度在台曝光的頂級珠寶系列黃鑽與鑽石項鍊。

 

關鍵字：

台北101, 麗晶精品, MIKIMOTO, 寶格麗, 蕭邦, 寶璣, 江詩丹頓

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