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四款「精品老花包」經典永不過時　LV奶茶色、Loewe哈密瓜色絕美

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

幾乎每個品牌都有自己的老花標誌，老花是一個品牌不可或缺的部分，可是滿大街的老花包，到底要怎麼找到屬於自己的命定包呢？這次幫各位選了四款讓人愛不釋手的可愛老花包，讓你一背出門就是最亮眼時髦的女孩。

1.LV Bagatelle肩背包

▲四款可愛老花包。（圖／翻攝自品牌官網）

▲LV最新的奶茶色包包，讓人彷彿在剛入秋的巴黎。（圖／翻攝自LV官網）

說到LV的老花，大家肯定是想到咖啡色與土黃色的交錯，在咖啡色底上融和LV字母、花朵、鑽石等等元素所形成的經典Monogram。然而在這季當中，LV把老花放大了，並且利用溫柔的奶茶色與乳白色結合，只要背上這款包包，就像把巴黎入秋的第一杯拿鐵放在身上。

2.DIOR VIBE 拉鏈保齡球包

▲四款可愛老花包。（圖／翻攝自品牌官網）

▲DIOR獨特的皮革鏤空老花在保齡球包上，配上深藍色的背帶更有新意。（圖／翻攝自品Dior官網）

保齡球包在時尚圈中一直都有自己的一席之地，在今年早春系列Dior Vibe以C位的姿態在一眾包包內脫穎而出成為大家的新寵兒。這顆大小可愛的保齡球包，捨棄了以往Dior常見的緹花布所製成的Oblique老花，而是直接在皮革上進行切割，帶來新意的同時也不得不佩服Dior的工藝。

3.Celine TEEN TRIOMPHE 斜背包

▲四款可愛老花包。（圖／翻攝自品牌官網）

▲連Lisa都愛不釋手的Celine TEEN TRIOMPHE，就讓它陪你寫下秋天的新篇章。（圖／翻攝自Celine官網）

這顆包包已經不只一次被Lisa背上身，Celine最經典的凱旋門標誌在緹花布上讓人挪不開眼，包包利用金色凱旋門卡扣去開合。極富質感而飽滿鋥亮的金色TRIOMPHE標誌，在黑色的牛皮上更加顯眼，黑色印花讓包包變得更加優雅與貴氣，讓Celine凱旋門標誌成為大家的新寵兒。

4.Loewe Anagram Cubi 肩背包

▲四款可愛老花包。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Loewe白色經典Anagram老花出現在綠色帆布上，清爽的綠色提把看起來就像一顆小哈密瓜。（圖／翻攝自Loewe官網）

Loewe經典的Anagram緹花在現任設計師Jonathan Anderson的巧手改造下，變得更加現代感與和諧，因此也被更廣泛的使用在包包上。這顆可愛的肩背包可以自行調整背帶長度，可以肩背也能手提，清爽可愛的綠色配上帆布Anagram緹花，給人一種有如哈密瓜的可愛感，想必每個人看到都會說好可愛。

►Rosé機場、街拍私服都背YSL新包！　同款搜尋度暴增引熱議

關鍵字：

老花, LV, Dior, Celine, Loewe

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