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多吃！櫻桃富含多酚、褪黑激素　抗癌還能提高睡眠品質

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文／C編

櫻桃可以說是美容的聖品，因為含有豐富的維生素C、多酚等成分，對於養顏美容非常好，同時還能預防慢性疾病，以下就盤點多吃櫻桃的3大好處，不論性別、年紀，都可以透過適當的攝取，幫助身體健康、延緩衰老。

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＃豐富維生素C是美容聖品

櫻桃擁有豐富的維生素C，可以幫助抗氧化，抵擋自由基的傷害，是很好的抗衰老聖品，尤其是想要養顏美容的女性，多吃櫻桃很有好處，尤其是現代人容易長時間攝取不健康的飲食，加上外在環境的刺激，自由基活躍，更是需要靠吃好的食物來減緩傷害。

＃滿滿多酚抵抗癌症

櫻桃富含多酚，對於慢性疾病的預防、癌症等疾病，都有很好的抗發炎效果，甚至可以降低罹患心臟病的機率，像是關節炎、痛風等病症，也可以透過適量攝取新鮮的櫻桃，幫助改善疾病的發作頻率。

＃褪黑激素失眠者必吃

很多人不知道的是，櫻桃裡面其實也有褪黑激素的成分，因此對於長期失眠、睡眠品質不佳的人，也可以透過吃櫻桃來改善，強化睡眠狀態，尤其是現代人長時間用電腦、手機，在藍光的刺激下，褪黑激素紊亂，因此適量攝取櫻桃有其必要性。

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櫻桃大多都是仰賴進口，比起一般水果要貴得多，想要無痛入手，那絕對要趁優惠下殺的時候買爆！「Her森森」推出「專業農農產百寶箱鮮脆美國華盛頓櫻桃1KG禮盒裝」，原價980元、特價688元，新鮮直送到家，當然要買起來。

關鍵字：

櫻桃, 專業農, 水果, Her森森

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