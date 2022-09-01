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伊能靜分享「美睫心得」，喊話：多嘗試才能發現更美的自己

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▲▼伊能靜美睫。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

▲伊能靜分享自己的樂趣就是「變美」。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

記者曾怡嘉／綜合報導

疫情期間必須戴口罩，唯一露出的眼神變得更重要，不少女生選擇去接睫毛幫雙眼加分，而女星伊能靜也分享自己的美睫心得，她提到睫毛樣式可以多嘗試，並向女生們喊話：審美是一直變化的，大膽去嘗試自己的各種面向，你會發現更多驚喜。

伊能靜駐顏有術，外貌和心態都維持少女貌，日前她分享自己也曾接過幾次睫毛，但因為嚴重過敏導致只能放棄，她也提到為工作場合需要的彩妝濃淡需求不同，私下的她如果不工作，基本就是淡妝也不會弄睫毛。

▲▼伊能靜美睫。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

也因如此她開始嘗試假睫毛，她分享自己最近喜歡的睫毛有2款，一款是仙女扇形，每次貼上去都覺得自己變鑽石眼，眼睛瞬間被放大，再搭配幾根下睫毛，眼妝完美到不行。

另一款就是日常款，她提及剛收到貨的時候以為買錯，收到這款又濃又密的睫毛，肯定沒辦法使用，但有天太急著出門，只好打開來用，沒想到一黏上整個驚為天人，讓整個妝容變得好有混血感，於是一口氣就買了4盒。

▲▼伊能靜美睫。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

她分享別把自己侷限在一個框框內，化妝這回事真的可以多嘗試，審美觀會跟著變化，眼型也會隨著時間變化，大膽嘗試各種可能，你會發現更好的自己，她也提到把時間浪費在開發自己，專注在自己的內外在成長，孩子也會看見閃閃發亮的媽媽。

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關鍵字：

伊能靜, 美睫, 假睫毛

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