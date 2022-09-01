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Rosé機場、街拍私服都背YSL新包！　同款搜尋度暴增引熱議

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記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK近期以新歌《PINK VENOM》回歸樂壇，四位成員的人氣都再次翻漲，只要一現身，全身上下的單品都會成為粉絲們的購物目標，其中Rosé近日於機場穿搭、以及街拍造型中都背上了一款SAINT LAURENT的新手袋，讓搜尋度瞬間暴增，帶貨力超驚人。

BLACKPINK四位成員各自都有代言的大牌精品，Jennie是「人間香奈兒」、Lisa是CELINE的首位代言人、Jisoo則是DIOR最美的門面，而Rosé身為SAINT LAURENT的品牌大使，帶貨能力十分驚人，先前她曾背上今年SAINT LAURENT新推出的「ICARE」大型菱格紋托特包，即使要價台幣14萬5千元，仍然在全球大缺貨。

▲YSL新包 。（圖／翻攝自IG）

▲Rosé先前帶貨爆款夯包。（圖／翻攝自IG@ysl）

這回隨著BLACKPINK繁忙的打歌行程，Rosé又開啟了帶貨模式，不只一次在私服中背上了最新SAINT LAURENT「Le 5 a 7」手袋，是從先前的「Le 5 a 7」腋下包衍伸而來，化身為托特包型的肩背包，容量大提升，但仍保留該系列標誌的YSL金屬釦帶以及簡約設計，展現低調時髦，被Rosé這麼一背，搜尋度瞬間暴增，想必又將成為下個缺貨款。

▲Rosé朴彩英。（圖／CFP）

▲YSL新包 。（圖／翻攝自IG）

▲Rosé最新的YSL新歡包款。（圖／CFP、翻攝YSL）

然而Rosé最近似乎特別喜歡這種包型，日前返韓時的穿搭中，Rosé肩上難得不是SAINT LAURENT包款，而是設計師品牌The Row的深棕色皮革托特包，看來同樣實用。

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關鍵字：

Rosé, Blackpink, YSL, Saint Laurent, 帶貨

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