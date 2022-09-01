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台北101周年慶限定「無敵小熊」催客賺5億　4天就搶光

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▲台北101,台北101購物中心。（圖／記者蔡惠如攝）

▲台北101購物中心周年慶9／1開跑，各間精品旗艦店改裝也將在12月底前陸續到位。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

9月開始迎來下半年各百貨週年慶，台北101購物中心週慶也在今（9／1）正式開跑，同步全台最大規模錶展「World Masterpiece珠寶鐘錶大賞」，祭出超過千件獨家商品，以及滿千送百回饋，此外聯名紀念小熊也同時登場，消費滿5萬元只送不賣，業者表示每年周慶頭4天就會換完，催客程度讓店內都稱它為「無敵小熊」。

▲台北101,台北101購物中心。（圖／記者蔡惠如攝）

台北101購物中心週年慶從9／1開跑至10／10止，推出刷聯名卡流行美妝單筆每滿3,000元，送300元抵用券；國際精品筆每滿8,000元送800元抵用券；珠寶腕錶系列及其他指定店家單筆每滿3萬元送1,800元抵用券，並獨享筆筆消費2%購物金點數回饋；若使用101無限卡則有筆筆3%回饋。

本次周慶也推出台北101第19代紀念熊，今年與CHARLES & KEITH合作，背部飾以品牌知名的Gabine馬鞍包，外型保留馬鞍特有的流暢弧度線，加入亮眼的金屬配件，展現復古與現代融合的風格。會員於活動期間全館當日累積消費滿50,000元便可兌換，限量發行2,000隻。台北101表示，以往紀念熊都會在前4天就換光，不少客戶為收藏都會在一開始就前來消費，估計可創造5億元的營收，是名副其實的無敵小熊。

▲台北101,台北101購物中心。（圖／記者蔡惠如攝）

▲台北101購物中心引進全台首間COS，8月底正式開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

業者表示，今年1至8月業績目前為止已超越2019的非疫情年，跟去年相比也平均成長25%，看好下半年購物市場，相關精品會也會在年底陸續到位，包括BURBERRY、卡地亞與凡賽斯新改裝都會在9月開幕，ZARA則在10月下旬登場，LV則在11月、Dior則在12月就會改裝完成，今年全年業績應可突破150億元。

目前台北101購物中心VIP會員約有2400位，並有近200名高端會員參與「World Masterpiece珠寶鐘錶大賞」，因應疫情年會員來店次數也增加，而內部也透露會員來店最多次的消費品牌其實是愛迪達。

▲統一時代百貨,市府轉運站,市政府站,信義區。（圖／統一時代百貨提供）

同在信義區的統一時代百貨台北店，也邁入秋時尚檔期，因應秋季新品及改裝接續全新亮相，共計21家全新品牌改裝開幕，為年度重要大檔週年慶提前佈署，9／11前推出全館滿3,000元送200元抵用券，另推「小勞撫」限定卡友禮，9／1至9／4會員當日單筆消費滿800元，並扣除點數8點，即可兌換收納便利的「折疊椅凳」，兩款皆有超萌小勞撫圖案，限量1500份。

▲統一時代百貨,市府轉運站,市政府站,信義區。（圖／統一時代百貨提供）

▲統一時代百貨,市府轉運站,市政府站,信義區。（圖／統一時代百貨提供）

關鍵字：

台北101, 週年慶, 周年慶

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