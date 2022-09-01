及肩髮亂翹好難整理？3步超簡單編髮，等車途中就能變出俐落造型

記者李薇／台北報導 圖／maya_arrange IG、davinestaiwan IG、品牌提供

大約到肩膀左右的中長髮，是很多人夏季都會留的髮型，但是因為接近肩膀的位置，所以打理起來總是會有捲翹的問題，以下就提供兩種綁法技巧，不僅能夠讓整體造型更加清爽，還可以變得簡約又俐落，重點是方法非常簡單，當然必學。

【低丸子頭】

這個造型很簡單，只要3個步驟就可以輕鬆完成，不僅單綁，或是加上帽子、髮夾等配件，都會很好看。

1.先將頭髮綁出一個類似低馬尾的造型，但頭髮不要完全穿過去，留一小段折起，並且拉低。

2.接著將頭髮中央分出一條線，把包頭往上、往內捲起，不要完全穿過去。

3.趕快拿出預先準備好的大腸圈，將包頭從外面綁起，製造出低丸子頭的感覺即可。

【麻花辮包頭】

這個造型是變化版的麻花辮造型，編織成包頭的形狀，可以打造出簡約、俐落的感覺，夏天綁起來就不會很熱了，相當實用。

1.先綁出一個公主頭造型，接著從兩邊各拉出一縷髮絲，往中央再綁出一個公主頭造型，並且從中間分開，轉一圈，把上半部的馬尾穿過去，拉緊。

2.接著，再從兩邊取最後一縷髮絲，一樣在中央綁起橡皮筋、轉一圈，把上面的馬尾穿過去，拉緊。

3.最後，將多餘的馬尾使用髮夾往上捲起固定即可。

【推薦髮品】

＃Davines 東方美人油

在韓國銷售一空的Davines東方美人油，擁有細膩、絲滑的輕油質地，塗抹在髮中到髮尾，輕輕鬆鬆就可以得到柔順的髮絲，但是一點都不會有厚重感，非常受到歡迎。

＃巴黎萊雅 金緻護髮精油

一直很熱賣的金緻護髮精油再度升級，獨家Wonderlite輕裸科技讓髮油質地更加輕盈、好吸收，而且完全不黏手，同時達到抵抗毛躁的效果。

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結合摩洛哥油、葵花籽油、茉莉精油等成分的香氛露，擁有細緻奢華的滋潤享受，可以在修護毛躁秀髮的同時，打造輕盈飄逸的質感。

＃Oribe 典藏特調鬆感質地噴霧

可以用來打造豐盈、具有光澤感的秀髮，同時又有吸附油脂的效果，可以用於做造型之前，讓髮絲更有空氣感，製作出來的造型當然自然。