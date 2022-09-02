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三寶媽炫腹！蓋兒加朵產後一年辣穿比基尼　川字腹肌太逼人

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文／妞新聞

飾演《神力女超人》（Wonder Woman）的女星蓋兒加朵（Gal Gadot）在2021年6月底曬出全家福照片，正式宣佈升格成為3寶媽，只能說在電影中飾演超級英雄的蓋兒加朵真實生活也一樣不簡單，近期曬出在泳池邊曬日光浴的比基尼泳裝照，只見產後的她身材恢復速度驚人，大方秀出緊實平坦的川字腹肌！

▲蓋兒加朵升格三寶媽，產後身材恢復速度驚人（圖／IG@Gal Gadot，下同）

蓋兒加朵在2021年6月30日在IG上傳了一張全家福照，正式向大家宣布家裡的第五位成員正式報到，照片中小女兒抱著剛出生的第三胎丹妮（Daniella）， 蓋兒加朵更寫下：「我甜蜜的家庭，無比的開心與感激（還有非常累），我們非常開心丹妮拉的加入，最後更祝福大家健康快樂。」照片中蓋兒加朵素顏上鏡，產後的她狀態已經非常好了～

https://www.instagram.com/p/CTxPZaetNKA
https://www.instagram.com/p/CXEY2L8twsW

在產後3個月的時候，蓋兒加朵也分享了自己日常的運動照，在這個時候其實就已經可以看到，才生完沒多久的蓋兒加朵身材恢復的速度相當好，其實在過去蓋兒加朵就分享過她每天都會做核心運動，每次重複3到5輪維持身材的線條與緊實，另外在飲食上也非常控制，不僅吃大量蔬果，對水份的攝取也要足夠！

近日蓋兒加朵在個人IG上分享了自己穿著比基尼在泳池邊的照片，只見她一手拿著杯子一首向後撐著身體，這樣的角度剛好曬出了緊實的腹部肌肉，清晰的川字線條展現健美的好身材，而側面照更是同步曬出她178公分身高的超長美腿；這組照片被225萬粉絲瘋狂點讚，更驚呼「這生過3個小孩我不信！！！」

 

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, 蓋兒加朵, 腹肌

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