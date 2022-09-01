總是脫妝好困擾！歐美正夯的「倒序三明治底妝法」快學起來

▲夏季持妝有技巧。（圖／翻攝自IG/laneige_kr、wonyoung__ive）

記者曾怡嘉／綜合報導

夏天展現質感的關鍵，就在於底妝完整度，頻繁進出冷氣房的溫差，容易使膚況不穩定進而導致底妝超失控，更別說聚會用餐時摘下口罩，油光浮粉現形有夠尷尬，快跟著歐美超夯「倒序三明治底妝法」，讓你夏季也能擁有無瑕肌膚。

#第一步先吸油

妝前保養之後使用蜜粉刷沾取粉餅，輕輕掃過容易出油的T字部位。

#第二步 粉底液打底

使用適量粉底液打底，幫助修飾毛孔，打造水潤服貼不卡粉妝容。

#第三步 粉餅按壓定妝

最後以粉撲沾取粉餅，輕輕按壓全臉定妝，幫助增強底妝持久度。

粉餅推薦

▲MAYBELLINE FIT ME反孔特霧全進化零瑕嫩粉餅，399元。

前一代相比，防曬更升級，同時配方中更注入火山礦物精華粒子，保濕服貼一抹高遮瑕，並結合HD羽量級粉體，質地細緻、輕盈不厚重。

▲Shu uemura 極限保濕柔霧粉餅，1,550元。

添加25%保養精華，注入頂級日本山茶花籽油精華成份，幫助肌膚維持更好的保水度，粉質輕盈且服貼，即便在粉底液後疊擦也不厚粉。

▲黛珂 輕透光柔焦粉餅，1,420元。

薄透親膚粉質，抹在肌膚上能立刻貼合肌膚，自然遮瑕度且幾近零粉感，不會給肌膚過多負擔，適合喜歡輕透底妝的你。

►伊能靜分享「美睫心得」，喊話：多嘗試才能發現更美的自己