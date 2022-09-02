皮膚科醫師教「低成本曬後修護法」　簡單3步驟發紅刺痛秒舒緩

▲夏季陽光強烈容易曬傷，皮膚科醫師教安全快速的曬後修護法。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導 翻攝小紅書@李藝恩Dr.meili

夏季最可怕的除了炎熱高溫，強烈的陽光紫外線也讓人容易曬黑曬傷，尤其曬後肌膚發紅發燙、刺痛敏感讓人不適，該怎麼緩解才好？韓國皮膚科美女醫師李藝恩就分享一套安全快速的曬後修護法，只要2樣必需品還低成本，人人都輕鬆做到。

李醫師指出，在剛曬完的初期階段，肌膚處於紅燙敏感的狀態，不管是直接冰敷，還是使用功能性產品，都可能刺激皮膚，這時候建議使用生理食鹽水＋蘆薈膠的組合。

生理食鹽水（0.9%氯化鈉溶液）可以和體液等滲透壓，非常溫和，在為肌膚降溫的同時，能快速補充水分；而蘆薈膠則有很好的保濕和冷卻效果，其含有的肽多糖酶還能緩解皮膚刺激，所以生理食鹽水＋蘆薈膠這個組合非常適合曬後使用，但要注意敷完生理食鹽水後要及時洗淨，避免鹽分殘留，且蘆薈膠要選擇無酒精的產品。

李醫師也分享使用生理食鹽水＋蘆薈膠組合解決曬後發紅發燙的詳細操作方法。首先以清水潔面後，用冷藏的無菌生理食鹽水充分浸濕化妝棉，敷在最容易曬傷的蘋果肌、額頭和鼻樑部位，接著用冷藏過的無酒精蘆薈膠，全臉厚厚塗抹並再度敷上化妝棉。

將毛巾用冰水浸濕後，放在脖子後的大椎穴部位做冷敷，10分鐘後將化妝棉翻面再敷10分鐘，之後簡單沖洗，最後再塗抹一層蘆薈膠收尾，這套曬後修護流程記得要連續重複做3天，就能幫助讓暴曬後的皮膚能得到很好的修護。

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