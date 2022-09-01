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「人間香奈兒」Jennie紐約放送零贅肉纖腰　自豪內衣廣告高高掛

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▲▼ Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie日前穿著香奈兒2021/22秋冬高級訂製服系列黑色緊身真絲縐紗背心與黑色絲綢長裙，出席 MTV音樂錄影帶大獎典禮。（圖／香奈兒提供）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女團BLACKPINK日前出席於美國新澤西州的保誠中心舉行的MTV音樂錄影帶大獎（MTV Video Music Awards），4位成員的名牌黑裝引領風騷，特別是被封為「人間香奈兒」的26歲成員Jennie，身穿香奈兒（CHANEL）2021/22秋冬高級訂製服系列黑色緊身真絲縐紗背心與黑色絲綢長裙露纖腰，大出風頭，她整趟美國行都以露肚裝示人，任一角度都毫無贅肉，讓粉絲羨慕不已。

▲▼ Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie在紐約街頭看見自己Calvin Klein內衣廣告看板，興奮不已。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

▲▼ Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie穿要價超過10萬元的Chrome Hearts毛背心，拎香奈兒170,000元CHANEL 22背包。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

Jennie不受與緋聞男友「防彈少年團」（BTS）成員V親密照流出影響，正在紐約旅行，她在街頭見到自己代言的Calvin Klein內衣大型廣告看板，相當自豪，穿著露肚上衣搭配要價10萬元Chrome Hearts白背心的她，興奮在看板前留影。

▲▼ Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie穿Jacquemus上衣露肩也露肚，搭配MM6 Maison Margiela寬版牛仔褲。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

▲▼ Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲香奈兒18K金COCO CRUSH手環是Jennie的心頭好，776,000元。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

另一套露肚裝出自法國設計師品牌Jacquemus，Jennie還加碼秀香肩，而她的露纖腰穿搭法則是搭配寬管褲，營造微性感又有個性的衝突美感；她的配件少不了香奈兒，手戴要價776,000元的18K金寬版COCO CRUSH手環、拎CHANEL 22背包，不負「人間香奈兒」美名。

►隋棠珍珠項鍊被女兒玩斷　機會教育「喜歡珠寶就要加油｣

►New Jeans是新版人間香奈兒　出道首次登封秀超強時尚資源

關鍵字：

Jennie, CHANEL, 香奈兒

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