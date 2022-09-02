又美又專業！北臉「拉力越野鞋」顏值超高　HOKA蜜桃色跑鞋好夢幻

記者王則絲／台北報導

在從事高強度的運動時，除了本身要擁有體力與技能，裝備更是關鍵，以「越野跑」為例，就必須應付複雜的地形和多變氣候，像是The North Face（北臉）今年秋冬推出的VECTIV「拉力越野鞋」系列，便會是絕佳隊友，同時還兼顧高顏值，休閒穿也超帥氣，除此之外，HOKA本季也推出了競速跑鞋Mach第五代，讓專業跑者都愛不釋手，連顏色都好夢幻。

▲The North Face今年秋冬推出全新VECTIV「拉力越野鞋」系列。（圖／品牌提供）

The North Face今年秋冬推出全新VECTIV「拉力越野鞋」系列，並特別於台北信義區新光三越A11前打造快閃店，設置互動體驗拍照區，能在此拍出逼真的登山風景照。VECTIV「拉力越野鞋」系列自同樣具備挑戰性的拉力賽車運動汲取靈感，也因此這次快閃店正是仿造賽車維修站來展示。

▲即日起至9／11，The North Face在信義區新光三越A11館南大門前打造全台首座VECTIV「拉力越野站」。（圖／品牌提供）

系列最高階的FLIGHT VECTIV X ELVIRA「拉力越野鞋」搭載3D碳纖維承托板，透過柔韌的回彈效果營造強大穩定性，男款以綠橘配色花紋呈現、女款則是紫粉搭配的可愛亮眼配色；不過像我們並不是專業的運動員，不需要穿到如此頂級的機能款，該系列還包括適合輕量越野的VECTIV EXPLORIS FUTURELIGHT，大地沙色與焦糖底的拼接潮味十足，其中女生的VECTIV HYPNUM款式特別推薦，網布鞋面上搭以橘、黃大玩撞色，顏值超高。

▲The North Face高階款FLIGHT VECTIV X ELVIRA 「拉力越野鞋」。（圖／記者王則絲攝）



▲The North Face VECTIV EXPLORIS FUTURELIGHT LEATHER，漂亮的沙色易於搭配，提供男、女款。（圖／記者王則絲攝）



▲女生首推The North Face VECTIV HYPNUM。（圖／記者王則絲攝）



專業跑鞋品牌HOKA為提供跑者備戰陸續到來的馬拉松賽季，於本季推出競速跑鞋Mach第五代，「Mach」系列本就廣受好評，本次「Mach 5」全新升級，採用單層緹花網布鞋面更透氣，更輕、更貼合的薄型鞋舌，搭配強化的後跟設計提供跟腱妥善保護，中底採PROFLY+泡棉，提升回彈反饋及靈活性，大底則使用EVA混合橡膠輕量耐磨，主打湖水藍、暖橘的漸變色，以及清爽可愛的蜜桃茶花橘色。

▲HOKA Mach 5男款主打色湖水藍、暖橘配色，女款主打色茶花橘、蜜桃粉色。（圖／品牌提供）



New Balance今年亦有推出專業越野鞋履，全新一代的 Fresh Foam X Hierro V7 為New Balance專業運動Trail支線的主力越野鞋款，本季的 Hierro V7不僅優化科技面的機能配置，更添加山系設計細節，提供絕佳的抓地力與防護力，緩震、輕盈且穩定的腳感，就算在崎嶇路面也能行走自如，今年的全新配色同時也呼應了環境的原色。

▲New Balance Fresh Foam X Hierro V7 山系越野鞋履。（圖／品牌提供）



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