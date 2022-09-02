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亮・珠寶／富豪瞄準巨鑽　拍賣史第二大無瑕艷彩粉鑽有望破6.6億

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▲▼Diamond 。（圖／公關照）

▲香港蘇富比10月秋拍將呈獻拍賣史上第二最大的內部無瑕艷彩粉紅鑽、重11.15克拉的「威廉姆森粉紅之星」。（圖／蘇富比提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

烏俄戰爭已超過半年，衝突的不確定性令人擔憂，也衝擊全球經濟，富豪的財務分配不得不重新布局，貴重珠寶成為重要投資標的。交易火熱的國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s），將於10月5日登場的香港秋拍單一拍品專場，端出拍賣史上第二最大的內部無瑕艷彩粉紅鑽威廉姆森粉紅之星（The Williamson Pink Star），重11.15克拉，估價上看1.7億港元（約台幣6.6億元）。

曾經是全球粉紅鑽產量之冠的澳洲阿蓋爾礦場（Argyle Mine）2020年正式關閉，讓頂級粉鑽身價不斷飆升，尤其5克拉以上更為罕見珍稀，拍賣史上僅出現過兩枚10克拉以上、內部無瑕艷彩粉紅鑽，此次香港蘇富比上拍的威廉姆森粉紅之星為其中之一，僅次於2017年4月於香港蘇富比以5.53億港元（約台幣21.5億元）破紀錄成交的59.60克拉橢圓形切割鑽石「周大福粉紅之星」（CTF Pink Star）。

▲▼Diamond 。（圖／公關照）

▲拍賣史僅出現過兩枚10克拉以上、內部無瑕艷彩粉紅鑽，威廉姆森粉紅之星為其中之一，估價逾6.6億元。

將於香港蘇富比秋拍亮相的威廉姆森粉紅之星，其32克拉原石產自坦桑尼亞威廉姆森礦，被切割成枕形，其成色與淨度均獲最高級別，更被歸類為光學透明度最佳、只有不到2%的鑽石屬於的「Type IIa」型，因此身價非凡。

▲▼Diamond 。（圖／公關照）

▲Diamond Bank近日在台展出53.11克拉世紀傳奇名鑽賴索托之星。（圖／Diamond Bank提供）

而匯聚全球名鑽與彩色寶石的Diamond Bank鑽石銀行，近期在台展出傳奇名鑽賴索托之星（Star of Lesotho），此枚53.11 克拉、顏色D 等級的美鑽為世上第二大的心形鑽，2004年產自非洲賴索托萊辛（Letšeng）礦場，被英國著名珠寶商Graff 買下，此次難得登台亮相，Diamond Bank特別為台灣藏家向GIA（美國寶石研究院，Gemological Institute of America）爭取名鑽的重新命名權，買家同時可擁有 GIA 為其新名出版的專書，可作為最貴重的傳家寶。

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關鍵字：

亮珠寶, 蘇富比, Diamond Bank

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