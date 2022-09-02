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敏弱肌必備5款保濕修護神品！DR.WU水繃帶、AHC小藍霜被狂讚

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▲▼ 敏感肌必備保濕修護新品 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲近來有不少品牌都推出兼具保濕修護舒緩功能的護膚品。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

記者張毓容／綜合報導　圖／記者張毓容攝、品牌提供

現代人生活作息改變，加上壓力、環境污染、錯誤或過度的保養等外在因素影響，越來越多人有肌膚敏感和受損的困擾，就算不是敏感肌，每到換季肌膚也容易出現敏弱狀況，想改善、穩定肌膚狀況，除了做好保濕，修護舒緩也不能少！像是以下5款新品堪稱敏弱肌必備保養神隊友，保濕、修護、舒緩都能一次搞定。

▲▼ 敏感肌必備保濕修護新品 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲敏感話題 d敏急救霜，45g，NT$1,300。

專為敏弱肌打造2大獨家專利成分「酵母萃取美肌益生元」與「d program穩定複合配方」，能平衡肌膚微生態，更添加甘草酸二鉀與傳明酸，能改善肌膚泛紅，有效抗敏、強健肌膚天然屏障，且實測通過不易致痘，薄擦厚敷都適合。

▲▼ 敏感肌必備保濕修護新品 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲DR. WU 玻尿酸保濕修復精華液，30ml，NT$1,600。

經典熱賣「玻尿酸保濕系列」推出全新玻尿酸保濕修復精華液，加入全新微分子玻尿酸，並新添加菸鹼醯胺(B3)、維他命原B5、三重神經醯胺、七重有機舒緩植萃等修復舒緩成分，可修復保濕力、防禦屏障及舒緩敏感不適，快速改善乾燥、緊繃、泛紅、脫屑、粗糙、暗沉6大乾燥敏弱困擾。

▲▼ 敏感肌必備保濕修護新品 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲AHC 超微導B5能量修護賦活霜，50ml，NT$1,250。

一瓶蘊含57億益菌萃取，並添加高濃度維他命原B5、玻尿酸精華及積雪草、洋甘菊萃取，可舒緩、修護乾燥敏弱肌膚，強化肌膚抵禦力，舒緩肌膚不適並穩定膚況，同時為肌膚滿注澎彈水分，維持肌膚健康光澤。

▲▼ 敏感肌必備保濕修護新品 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲REN 水嫩舒緩防禦激萃油，30ml，NT$1,780。

添加山茶花籽油、有機印加果油、 白芒花籽油、甜沒藥醇等純淨生物活性成分，質地輕盈，一抹即可快速吸收，幫助潤澤、滋養並修護肌膚，提升皮膚屏障能力，並舒緩肌膚乾燥不適感、延緩老化，敏弱肌也能安心使用。

▲▼ 敏感肌必備保濕修護新品 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲Neogence 積雪草B5修護純粹精華，30ml，NT$1,200。

以「Less is More」精神嚴選9種必要成份，添加95%高純度積雪草苷和高濃度維他命原B5，極簡的修護配方可避免刺激，同時有效安撫乾燥泛紅搔癢，舒緩不適，搭配NASHA級玻尿酸，可持續潤濕補水，減緩乾癢脫屑，讓肌膚水嫩透亮。

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關鍵字：

保養, 護膚, 敏感肌, 敏弱肌, 換季, 保濕, 修護, 舒緩, AHC, REN, Neogence, 霓淨思, 敏感話題, d program, DR.WU

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