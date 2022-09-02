茱莉安摩爾性感突圍成功　風頭強壓「行動花瓶」凱特布蘭琪

▲擔任威尼斯影展評審團主席的茱莉安摩爾，穿Armani Privé深V禮服搭配卡地亞珠寶現身。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

第79屆威尼斯影展熱烈進行中，由金獎影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）主演的電影《Tár》昨舉辦首映會，向來勇於挑戰新風格的她，穿上綴滿花卉的褲裝登場，化身「行動花瓶」，未料同為金獎影后的茱莉安摩爾（Julianne Moore）以Armani Privé深V禮服露出左右半球，上陣示範高級性感，突圍成功。

▲茱莉安摩爾優雅大器的造型深受好評。（圖／路透社）

61歲的茱莉安摩爾為第79屆威尼斯影展的評審團主席，她以Armani Privé 2022秋冬系列黑色深V禮服，搭配卡地亞（Cartier）Sixième Sens鑽石項鍊與耳環，優雅大器，輕鬆展現巨星風範，堪稱美魔女界的最佳代表。

▲《Tár》首映會上女主角凱特布蘭琪的造型猶如行動花瓶。（圖／路透社）

向來是時尚資優生的凱特布蘭琪，為宣傳主演的新片《Tár》造型絕對要夠吸睛，因此選擇超現實主義設計著稱的法國高級訂製服品牌Schiaparelli創意總監Daniel Roseberry設計的花卉馬甲，搭配低腰寬管褲，又美又帥，被外媒稱為「行動花瓶」，但她在戲劇表現絕非「花瓶」，已是史上同時擁有奧斯卡金像獎最佳女主角和女配角獎的七位演員之一，也是獲得奧斯卡金像獎、金球獎、美國演員工會獎、英國電影學院獎主角和配角獎的雙料得主的「戲精」。

▲凱特布蘭琪獨特的花卉裝出自法國高訂品牌Schiaparelli創意總監Daniel Roseberry之手。（圖／路透社）

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