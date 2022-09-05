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10本9月書單推薦　《今天也不想上班》看出你遲遲無法決定離職的原因

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文／Workworks職場人

一晃眼就來到9月了呢！在日本9月也有著「長月」的別名，因為夜晚的時間逐漸被拉長的緣故。面對漫漫長夜不知該做什麼的時候，也可以從編輯特別整理的10本「9月書單推薦」中，挑選幾本來閱讀喔～

9月書單推薦1：《說故事的人，在療傷的路上》

第1本推薦的書單為《說故事的人》，范琪斐將Podcast節目《說故事的人》第一季編輯成書，集結了13組人馬，講述著不同立場、故事，靜靜去體會這些小人物和貼近日常的故事，省思不同的人面對不同人生，會面臨怎麼樣的選擇題。當你把這些故事串連起來後，也許會發現這就是屬於「我們的故事」，真實且貼近生活。

9月書單推薦2：《今天也不想上班》

職場人們是否有過「一想到要上班就覺得很痛苦」的經驗呢？第2本推薦的書單為《今天也不想上班》，由日本精神科、職業醫學科醫師井上智介經過長期的觀察，發現有不少人遲遲無法決定離職的原因，多出於「擔心找不到下一份工作」、「對現任同事的罪惡感」等。這本書分享了如和解決離職焦慮、衝突的態度和實用方法，如果你也對辭職非常猶豫，就來看看這本書吧！

9月書單推薦3：《職場價值》

想必職場人們也曾對「該如何應付職場中的勾心鬥角、職涯發展前景、工作量過大」等問題都相當地煩惱吧？在第3本推薦的書單《職場價值》中，以平易近人的口吻、簡單易懂的小故事為例，一一解析工作上所有常見狀況，讓你更加理解職場的應對進退。

9月書單推薦4：《把好事說成好故事》

職場人們知道什麼是ESG嗎？ESG分別表示環境保護（Environmental）、社會責任（Social）以及公司治理（Governance）的縮寫。在第4本推薦的書單《把好事說成好故事》中，盧建彰用獨特的觀點，將秉持著ESG理念的團體、如何實踐，還有ESG所帶來的效益變成故事。如果想更了解ESG，不妨看看這本書吧！

9月書單推薦5：《前往公司的路上我絕不用跑的》

第5本推薦的書單為《前往公司的路上我絕不用跑的》，書中分享了如何在不損壞自己的身心狀態下，打造出喘息的小縫隙，並在痛苦不勘的上班時光中，找到意義和值得待下去的理由，身為社畜的你千萬不能錯過！

9月書單推薦6：《一個人，更能活出自己的夢想人生》

第6本推薦的書單為《一個人，更能活出自己的夢想人生》，作者金川顯教無私分享自己是如何達到目標、擁有財富自由，還有最重要的「一人作戰」的方法。現在開始把時間用來做自己真正想做的事、勇敢追求夢想，享受真正的幸福吧！

9月書單推薦7：《一天10分鐘的精準閱讀力》

職場人們是否也因為工作繁忙，買了一堆書籍，卻沒時間閱讀呢？第7本推薦的書單《一天10分鐘的精準閱讀力》，書中分享了「每天10分鐘，輕鬆養成閱讀習慣」、「目錄閱讀法」、「學會『用一句話總結』貫穿全書核心」等訣竅，解決你沒時間看書的困擾。

9月書單推薦8：《引爆故事力》

第8本推薦的書單為《引爆故事力》，書中分別以廣告、電影、文學、品牌策略，再到流行文化的案例，分析其精湛的說故事的技巧和行銷傳播的手法，對行銷充滿興趣的職場人們絕對必看喔！

9月書單推薦9：《真確》

有些事儘管和我們的直覺、認知牴觸，感覺就像不可能發生的，但仍然真實的存在著，職場人們是否想過或許這才是世界真正的樣子呢？第9本推薦的書單為《真確》，作者運用了活潑的數據實證，帶領大家建立新的思維，不只扭轉根深柢固的偏見，更能認識真切確實的世界觀。

9月書單推薦10：《投資自己》

第10本推薦的書單為《投資自己》，書中分享了「GFY理財計畫」，包括複利、時間、分散投資、風險與收益、注意費用、考慮稅收等步驟，帶領你一步步透過工作、花費、儲蓄和投資，讓自己過上理想中的生活。

Source：博客來

【延伸閱讀】

7月書單推薦｜不是自己太敏感，原來職場中最大的癥結點就在於「人」？

8月書單推薦｜擺脫整天被時間追著跑的焦慮，創造出生活中的充實感吧！

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 書單, 閱讀

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