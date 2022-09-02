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2022年百貨周年慶檔期總整理　通膨仍持續，囤貨補貨要規劃

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▲▼女人逛街。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲全年百貨最優惠檔期周年慶，9月起陸續開打。（圖／Pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

百貨通路最大優惠的周年慶檔期，9月由台北101開出全台首發，接下來將一路買到年底，今年國際情勢加上運費仍居高不下，通膨趨勢恐持續上揚，明年仍可能面臨漲價調價，快趁周年慶把握優惠囤貨，立刻筆記促銷檔期！

▲購物,血拼,買東西,口罩,逛街,疫情,週年慶,周年慶,百貨。（圖／unsplash）

台北
台北101 9／1 ～10／10
微風廣場（本館、南京）9／15 ～10／3
統一時代百貨 10／7 ～10／27
新光三越台北南西店 9／29 ～10／26
大葉高島屋百貨公司 10／3 ～10／22
美麗華百樂園 10／7 ～10／31
遠東信義A13 10／21 ～11／21
新光三越信義新天地（A11、A8、A9、A4） 10／20 ～11／13
微風信義（信義、松高、南山） 10／20 ～11／13
遠東百貨寶慶店 10／28 ～12／1
天母新光三越 10／28 ～11／21
SOGO忠孝館（忠孝、復興、敦化） 11／11 ～11／22
京站購物中心 11／17 ～12／13
SOGO天母店 12／1 ～12／12
新光三越台北站前店 11／24 ～12／12

新北
GLOBAL MALL環球購物中心新北中和 10／7 ～10／31 
GLOBAL MALL環球購物中心板橋車站 10／7 ～10／31
GLOBAL MALL環球購物中心南港車站 10／7 ～10／31
GLOBAL MALL環球購物中心林口A9 10／7 ～10／31
比漾廣場 10／14～11／14
MEGA CITY板橋大遠百 10／21 ～11／21
遠東百貨板橋中山店 11／3 ～12／6
宏匯廣場 10／7 ～10／27
iFG遠雄廣場 9／23 ～10／23

桃園
桃園統領百貨 9／23 ～10／18
遠東百貨桃園店 10／20 ～11／23
台茂購物中心 9／16 ～10／18
新光三越桃園站前店 10／6 ～10／19
中壢大江購物中心 9／30～10 ／30
GLOBAL MALL環球購物中心桃園A8 10／7 ～10／31
GLOBAL MALL環球購物中心桃園A19 10／7 ～10／31
SOGO中壢店 11／9 ～11／20
新光三越桃園大有店 10／6 ～10／19

新竹
新竹大遠百 10／20 ～11／23
遠百竹北 10／20 ～11／23
SOGO新竹巨城店 12／1 ～12／12

台中
廣三SOGO百貨 9／14～11／13
台中中友百貨 9／15～10／24
TOP CITY台中大遠百 9／22～10／23
新光三越台中中港 10／6 ～10／30
太平洋百貨豐原店 9／30 ～10／24

嘉義
遠東百貨嘉義店 10／27 ～11／30
新光三越嘉義垂楊店 10／6 ～10／30

台南
台南南紡購物中心 10／20～11／16
新光三越台南中山店 10／6 ～10／30
遠東百貨台南（成功店、公園店） 10／27 ～11／30
新光三越台南西門店（台南新天地） 11／10 ～12／4

高雄
高雄統一時代百貨 10／7 ～10／27
新光三越高雄三多店 9／29 ～10／26
漢神巨蛋購物廣場 10／13 ～11／8
高雄大遠百 10／20 ～11／15
SOGO高雄店 11／5 ～11／20
新光三越高雄左營店 11／10 ～12／4
漢神百貨公司 11／24 ～12／25
GLOBAL MALL環球購物中心新左營車站 10／7 ～10／31
義大世界購物廣場 11／24 ～2023／1／2

屏東
屏東太平洋百貨 10／21～11／8
GLOBAL MALL環球購物中心屏東店 10／7 ～10／31

東部
蘭城新月廣場：9／30 ～ 10／31
遠東百貨花蓮： 10／21 ～11／24

＊相關資訊僅供參考，以百貨實際發布為準。

關鍵字：

2022, 百貨, 周年慶檔期, 總整理, 通膨

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