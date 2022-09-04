5款上班族最愛的療癒系「花草茶」　養生調體質、補充能量好處多多

文／女子學

有些人喜歡喝茶，卻又怕濃厚的咖啡因影響睡眠，使清新又有著淡雅氣息的「花草系」飲品，成為熱門的新選擇，天然的馥郁香氣不僅讓心情好，而且不同的花草茶還具有各種保健功效，可以緩解身體遇到的問題，調節身心靈健康。本篇推薦 5 款時下家庭、OL最喜歡的花草茶，讓我們從自然舒暢的感受中，養出好體質、享受美好生活。

1. 薰衣草茶：舒眠、放鬆

香氣濃郁的薰衣草原產於地中海地區，一般被認為能舒解壓力，能緩解失眠或心神不寧，常被做為芳療精油使用。不過，雖然薰衣草茶深受大眾喜愛，但也有些禁忌，像懷孕這類特殊情況，就應先咨詢醫生是否可飲用；此外，薰衣草茶建議不要空腹飲用，最好飯後再喝，才不會影響消化。

▲薰衣草茶（圖／曼寧花草茶）



編輯悄悄話：「曼寧花草茶」的薰衣草茶加上溫潤的蒲公英，以及香甜的香蜂葉，更能幫助釋放壓力、放鬆心情。

2. 玫瑰花茶：美顏、助消化

有花中女王之稱的玫瑰花，內含大量維生素 C 和維他命，能美容養顏。針對飲食不忌口、餐餐外食且過於油膩的人，可透過玫瑰花茶幫助消化、排出廢物，讓身體維持輕盈窈窕感。此外，其香氛順口的特色，亦能由內而外調理身體，舒緩日常情緒煩躁。

▲玫瑰花茶（圖／上醫養生堂）



編輯悄悄話：由中醫師研製黃金比例，「上醫養生堂」的玫瑰神孅飲除玫瑰外，獨家添加「藤茶」，以促進新陳代謝，還搭配洛神花、山楂、紅棗、荷葉更加幫助消化，並以甜菊葉及甘草達成調和、 調理體質。

3. 菊花茶：護眼、滋補

《本草綱目》記載菊花味甘苦，種類分為黃、白兩種，「白菊花」味甘，主要作為養護眼睛之用，清熱力較弱，而「黃菊花」味苦，降低體內熱氣效果較好，常被中醫做為藥用。夏天能喝「菊花茶」退火、防中暑，除退火外，不過因為菊花性寒的特性，建議搭配性溫偏熱的枸杞調配成較溫和的茶飲。

▲菊花茶（圖／菓青市集）



編輯悄悄話：天然草本無咖啡因的「菓青市集」菊花枸杞茶，使用菊花、枸杞搭配決明子，茶湯清香微甘，很適合過度使用手機而感到眼睛疲勞的人。

4. 茉莉花茶：清熱、解鬱

茉莉花是台灣很常見的花種，因濃郁的香氣，而常被用做香水的基調，歐美地區有些人也會用茉莉花油和杏仁油來按摩身體。另外茉莉花也能安定情緒、舒解鬱悶，所以在印度阿育吠陀傳統醫學裡面，也會在憂鬱症療程運用它。另外，將茉莉花茶與金銀花做搭配，能加強降低體內熱氣的功效；而混合玫瑰花一起飲用則可調整新陳代謝、養護皮膚。

▲茉莉花茶（圖／茉莉花壇夢想館）



編輯悄悄話：「茉莉花壇夢想館」的御品茉莉語茶曾榮獲109年台灣農業旅遊伴手禮， 可與茶葉或其他花草茶混合沖泡後飲用。

5. 紫蘇、魚腥草茶：改善疲倦、增強防禦力

魚腥草對於人體益處頗多，烈日炎炎的夏季有助於退火、消暑氣，氣溫變化多端的秋季則可用於換季保養，加強身體保護力、提升防禦力。紫蘇含有豐沛鐵質，能促進代謝、調節生理。不僅國內近年盛行飲用魚腥草茶、紫蘇茶做保養，像日本、韓國亦經常以紫蘇入菜。

▲漢方正益茶添加了有多重保健功用的魚腥草與能促進代謝的紫蘇。（圖／上醫養生堂）

編輯悄悄話：「上醫養生堂」的漢方正益茶中，有「神仙葉」美稱的桑葉，加上薄荷，並搭配香氣芬芳的桔梗、菊花、藿香，更添加黃耆來提升防禦力；而全新配方添加了有多重保健功用的魚腥草與能促進代謝的紫蘇，能為身體補充正能量，擁有滿滿元氣。

雖說帶有自然清香的花草茶能緩解身體心靈不適，不過，若是孕婦、體質虛寒者，則建議先詢問醫生意見，再看適不適合飲用。此外，凡事過猶不及，雖然喝花草茶可以舒暢身心，但仍別忘了也要多攝取一般白開水，以免事得其反。

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