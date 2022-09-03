起床先別滑手機！早晨5個好習慣讓你充滿正能量、大腦有活力

文／女子學

早晨是一天的開始，如果從醒來就匆匆忙忙，會讓一整天也跟著不順，早晨的大腦可塑性最高，想要養成早晨好習慣，起床後是最重要的時刻，千萬別急著滑手機，滑手機是被動的接收資訊，長期習慣被餵養，會讓思考僵化，養成一些好習慣，幫助活化大腦，能讓你充滿正能量，以滿滿活力迎接一天的挑戰。

▲早起做5件事，讓你充滿正能量（圖／pixabay）



1. 整理床鋪

看似普通沒有什麼特別之處的習慣，但往往不平凡的人生就是藏在這種細節處。起床後將自己的床鋪整理好確實很重要，這項簡單的舉動建立了心理積極的動力，起床後有許多事情要做，整理床鋪只是其中之一，但它是明顯改善心態並可以提高工作效率。

▲早上喝水可以為大腦提供能量（圖／unsplash）



2. 補充水分

在夜間睡覺時，失去了許多小時的飲水時間，每個人起床後身體都會脫水，清晨時給自己適當的補充水分是最重要的，早上喝一大杯水可以為大腦提供能量，並啟動新陳代謝。有些人習慣前天晚上在床頭準備一壺水，或是早晨多花些力氣走到廚房給自己倒一大杯水飲用，這兩個方式都可以總之確保補充到水分就好。

3. 冥想、專注於呼吸

冥想的關鍵是專注於自己的呼吸，花一點簡短的時間，找回有一個清晰的頭腦，清空前一天還遺留在腦袋的所有焦慮，花3到10分鐘進行冥想，可以平復情緒，進而提高專注力，過程中可能會分心想別的事，但在察覺後要提醒自己拉回來，才能達到成功的訓練。

▲早晨想要增添儀式感，替自己泡一杯咖啡或茶吧。（圖／pinterest@Анастасия）



4. 泡杯咖啡、茶

早晨想要增添儀式感，可以替自己泡一杯咖啡或茶，飲品泡好後，就能一邊沉浸在咖啡香裡頭、一邊回想一下今日的 To do list工作清單，讓一日的行程先在大腦中快速彩排一下，有效提升一整天的做事效率。

▲為自己準備一份營養均衡的早餐（圖／unsplash）

5. 做一份健康早餐

經過7～8小時的睡眠，此時身體的吸收是最好的。如果早上不用趕著出門，能夠為自己準備一份營養均衡的早餐，身體攝取了足夠養分，不僅可以讓思路更清晰，也能讓一整天充滿活力。許多上班族總是為了方便，總是吃快速便利的早餐，像麵包、早餐店飯糰、奶茶等，這些食物的熱量與糖分都太高，建議要少吃。可以準備一些蔬菜加上水波蛋，自製的健康三明治，亦或是生菜、酪梨、水煮雞肉等，做一道清爽的沙拉，也是很好的早餐選擇。

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