肯爺IG開嗆！指控GAP抄襲、開會不通知　他氣炸威脅「退出團隊」

記者王則絲/台北報導

美國饒舌歌手肯爺(Kanye West,更名為Ye)先前與GAP合作的Yeezy Gap系列,才因「黑色大袋子」陳列服裝的方式飽受抨擊,然而爭議不斷,近日肯爺又與合作夥伴GAP鬧不合,先是指控GAP在舉行關於Yeezy Gap系列的會議時沒有通知他參加,而後又控訴GAP抄襲他的創作,更威脅要退出團隊,在IG上掀起一波腥風血雨。

▲肯爺近日與合作夥伴GAP鬧不合。(圖/翻攝自IG@yeezyxgap)



肯爺先是在IG透露,GAP曾在他沒獲邀的情況下舉行會議,對於自己的設計系列Yeezy Gap缺乏發言權,「Gap held a meeting about me without me?」這也讓雙方合作開始出現裂痕。隨後,肯爺指出GAP新推出的基本款T恤,基本上複製了Yeezy Gap與精品BALENCIAGA打造的「YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA」系列設計,抄襲他的創作,且加碼控訴GAP在他不知情的情況下,取消了他的孩子們在日本的拍攝。

▲肯爺指控GAP沒有邀請他參與會議。(圖/翻攝自IG@kanyewest)



心生不滿的肯爺找來GAP高層對質,並把影片片段發佈在IG上(現貼文已刪除),內容大致上是肯爺激動斥責,「這是斯巴達,已經不是所謂的名人行銷,更不是合作。」他提到他很喜歡GAP,但是公司對他產品線的決策總是讓他感到不被尊重,因此他更威脅要帶著他的設計與想法離開團隊。

▲肯爺承諾要在全球拓展Yeezy門市。(圖/翻攝自IG@kanyewest)



肯爺為凸顯的憤怒與決心,後來又發布了驚人消息,他承諾要在全球開設Yeezy的店舖,且曝光首間店要開在亞特蘭大,並公開徵詢擁有10年零售經驗的人,都可以與他聯絡。

目前肯爺把這些文章都先刪除了,不過與GAP雙方是否還會激發出什麼爭執,都是外界關注的焦點。

►Yeezy Gap用「黑色垃圾袋」陳列被罵翻 肯爺出面回擊:我不會道歉

►Rosé機場、街拍私服都背YSL新包! 同款搜尋度暴增引熱議