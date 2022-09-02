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肯爺IG開嗆！指控GAP抄襲、開會不通知　他氣炸威脅「退出團隊」

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記者王則絲／台北報導

美國饒舌歌手肯爺（Kanye West，更名為Ye）先前與GAP合作的Yeezy Gap系列，才因「黑色大袋子」陳列服裝的方式飽受抨擊，然而爭議不斷，近日肯爺又與合作夥伴GAP鬧不合，先是指控GAP在舉行關於Yeezy Gap系列的會議時沒有通知他參加，而後又控訴GAP抄襲他的創作，更威脅要退出團隊，在IG上掀起一波腥風血雨。

▲肯爺。（圖／翻攝自IG）

▲肯爺近日與合作夥伴GAP鬧不合。（圖／翻攝自IG@yeezyxgap）

肯爺先是在IG透露，GAP曾在他沒獲邀的情況下舉行會議，對於自己的設計系列Yeezy Gap缺乏發言權，「Gap held a meeting about me without me?」這也讓雙方合作開始出現裂痕。隨後，肯爺指出GAP新推出的基本款T恤，基本上複製了Yeezy Gap與精品BALENCIAGA打造的「YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA」系列設計，抄襲他的創作，且加碼控訴GAP在他不知情的情況下，取消了他的孩子們在日本的拍攝。

▲肯爺。（圖／翻攝自IG）

▲肯爺指控GAP沒有邀請他參與會議。（圖／翻攝自IG@kanyewest）

心生不滿的肯爺找來GAP高層對質，並把影片片段發佈在IG上（現貼文已刪除），內容大致上是肯爺激動斥責，「這是斯巴達，已經不是所謂的名人行銷，更不是合作。」他提到他很喜歡GAP，但是公司對他產品線的決策總是讓他感到不被尊重，因此他更威脅要帶著他的設計與想法離開團隊。

▲肯爺。（圖／翻攝自IG）

▲肯爺。（圖／翻攝自IG）

▲肯爺承諾要在全球拓展Yeezy門市。（圖／翻攝自IG@kanyewest）

肯爺為凸顯的憤怒與決心，後來又發布了驚人消息，他承諾要在全球開設Yeezy的店舖，且曝光首間店要開在亞特蘭大，並公開徵詢擁有10年零售經驗的人，都可以與他聯絡。

目前肯爺把這些文章都先刪除了，不過與GAP雙方是否還會激發出什麼爭執，都是外界關注的焦點。

►Yeezy Gap用「黑色垃圾袋」陳列被罵翻　肯爺出面回擊：我不會道歉

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關鍵字：

Kanye West, 肯爺, GAP, Yeezy Gap, 抄襲

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