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新光三越LINE FRIENDS退場迎POP MART　千間百貨新櫃登場催買氣

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▲百貨秋季新櫃。（圖／各業者提供）

▲百貨秋季有上千新櫃登場，新光三越A11將由Molly帶頭刷臉。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

9月的零售市場將進入百貨周年慶，也是一整年中最重要促銷期，業者上半年佈局的新櫃、改裝計畫，也將在周年慶期間開始收網，擔任新光三越A11數年門面的LINE FRIENDS，在8月底正式退場，由目前仍在浪頭上的POP MART泡泡瑪特進駐，當家花旦Molly也將現身炒熱話題，讓打卡景點再熱一波，預計今年全台百貨換櫃可破上千個，消費者除了周慶折扣外，嘗鮮也是重要因素。

▲百貨秋季新櫃。（圖／各業者提供）

百貨櫃位主要合約，大部分都在8、9月份為交接期，新一波進櫃品牌，會牽動後續一整年的銷售佈局，多少也能看出百貨業者，對各品牌在未來一年市場的分析策略，今年全台現有百貨櫃位更動仍破千，最大量體、共有15間店的新光三越光秋冬就有365個品牌櫃位跟快閃店，其他包括SOGO、遠百、微風、環球購物中心等，也都有破百櫃進行調整。

新光三越A11從9／8起取代LINE FRIENDS的POP MART開始試營運，該品牌為大陸最大的潮玩品牌，掀起的盲盒風潮席捲全球市場，繼倫敦、首爾與日本後，在台首間實體店落腳新光三越，旗下最紅公仔Molly也將登場，還祭出「太空人Molly夜明珠」限量加購，Space Molly系列中的「100% Mega Space Molly」也將現身，預計將有粉絲們前往掃貨。

▲百貨秋季新櫃。（圖／各業者提供）

▲太空人Molly夜明珠。

信義新天地新櫃除POP MART外，還有A9 COBRA PUMA GOLF，以及法國紅底鞋Christian Louboutin、日系伴手禮選物店TASTE JAPAN、小樽洋果子舖LeTAO快閃櫃；Chloé進駐台北南西店，皮件精品Fauré Le Page、台灣獨立設計師選品店OBEIOBEI則進駐台中中港店。

▲百貨秋季新櫃。（圖／各業者提供）

▲百貨秋季新櫃。（圖／各業者提供）

9月忠孝SOGO引進11家新進品牌，包括包包品牌「PELLE CC 鞣.品革」、起源於美國南加州「UGG」回歸，男裝則引進DESCENTE GOLF、Kinosho Transit golf，與戶外休閒鞋包品牌Crocs、VANS、OUTDOOR、Hush Puppies；復興館新櫃包括「EA7 EMPORIO ARMANI」、以及將運動鞋的靈魂注入正裝鞋的「COLE HAAN」，9月中旬還有知名義大利精品皮件品牌PIQUADRO快閃櫃。

▲百貨秋季新櫃。（圖／各業者提供）▲百貨秋季新櫃。（圖／各業者提供）

▲忠孝館新櫃，Kinosho Transit帆布後背包 售價6800元，DESCENTE GOLF也進駐。

▲百貨秋季新櫃。（圖／各業者提供）▲百貨秋季新櫃。（圖／各業者提供）

▲復興館PIQUADRO快閃店。

微風本館除引進全台首間SONY影廳，信義店到位Valextra全台首家形象概念店，CELINE 全新男女形象概念店也將在9月底開幕；遠百信義A13近期則引進忠青商行、香米等美食櫃位，板橋大遠百初魚鐵板燒、老乾杯等都會在年底前到位。

▲百貨秋季新櫃。（圖／各業者提供）▲百貨秋季新櫃。（圖／各業者提供）

關鍵字：

新光三越, LINE FRIENDS, POP MART, 百貨新櫃, 週年慶

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