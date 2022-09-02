442萬銀雕果缽高雄現蹤！　袁子芸代言喬治傑生最想訂寶石杯

▲女星袁子芸出席喬治傑生銀雕展。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

丹麥精品喬治傑生（Georg Jensen）百年來讓作品發聲，沒有正式代言人，但去年品牌見到演出濱口竜介導演電影《在車上》的台灣女星袁子芸戴著品牌珠寶踏上坎城影展紅毯，今年又與同劇演員參加奧斯卡，被她的清新氣質深深吸引，今於喬治傑生高雄義享時尚廣場專賣店舉辦的年度秋冬銀雕藝展宣布，她成為台灣首位形象代言人，她掩不住緊張又興奮的心情，透露未來不僅可以自己戴，送禮也不用煩惱了。

▲袁子芸成為喬治傑生台灣首位形象代言人。（圖／喬治傑生提供，以下同）





▲袁子芸也想訂製喬治傑生鑲嵌寶石銀杯。



袁子芸從去年步上坎城影展紅毯與喬治傑生結緣，對於代表豐盛的Moonlight Grapes月光葡萄系列珠寶愛不釋手，今她回到1歲到8歲度過人生最快樂時光的高雄，見到全台限量30只的Moonlight Blossom月光花語系列項鍊又心動了，復刻自喬治傑生大師1905年的作品，以藍水晶為主石結合硫化處理後的立體純銀葉脈圖騰與葡萄銀珠點綴，並在純銀葉脈上方飾以紅玉髓，流露古典韻味，可轉換成胸針讓她覺得更加分。

▲喬治傑生Moonlight Blossom系列編號96純銀藍水晶紅玉髓項鍊可轉換成胸針，98,000元。





▲喬治傑生銀藝盛宴焦點為編號1397 Jardiniére花園果缽，4,421,100元。

於喬治傑生義享時尚廣場旗艦店登場的秋冬銀雕藝展，以葡萄主題銀器與珠寶吸引藏家目光，此經典圖騰的誕生最早可追溯至喬治傑生大師於 1918 年所設計的葡萄高腳果缽，全場重量級之作為要價4,421,100元的Jardinière花園果缽 NO.1397，完美演繹新藝術派風格；總部博物館更出借4件古董銀器展出，當中No.338銀杯接受顧客訂製並選擇心儀寶石，讓代言人袁子芸笑著說：「家裡沒有這種形狀的杯子，我想訂一個！」品牌同時強調銀器也有親民選擇，紀念喬治傑生大師156歲冥誕，特別推出全球限量 156 件、全台限量40件的葡萄酒瓶托盤正是首選，銀盤圍繞葡萄花卉紋飾，不僅經典也別具意義，不到3萬元便能擁有。

▲喬治傑生大師156週年冥誕特別限量紀念款GRAPE酒瓶墊394，29,000元。





▲從喬治傑生丹麥博物館調來的No.338古董銀杯，接受顧客訂製。





▲模特兒佩戴喬治傑生Moonlight Grapes月光葡萄系列18K金鑲鑽項鍊42,600元，豐盛版葡萄戒指118,000元，小巧版戒指38,300元。



不僅喬治傑生於珠寶、生活精品領域吸引貴客，珠寶品牌Tiffany & Co.、卡地亞（Cartier）亦有豐富的生活精品供選擇，卡地亞擷取品牌經典元素如Cartier Boy門侍、美洲豹、經典錶款裝飾各式瓷器，款式包括一套3件Diabolo de Cartier托盤即點綴貞杜桑（Jeanne Toussaint）於 1944 年為慶祝解放而創作的「自由鳥」胸針圖案，以及1930年代深受品牌喜愛的瓢蟲圖案與門侍；另一套2件的Santos de Cartier飛行員圖案托盤呈現飛行器圖案，讓人一眼就認出是卡地亞的設計。

▲卡地亞生活精品系列一套3件Diabolo de Cartier托盤，14,700元。（圖／卡地亞提供，以下同）



▲卡地亞一套2件Santos de Cartier飛行員圖案托盤，9,150元。

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